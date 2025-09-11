Στη φυλακή ο 20χρονος γιος επιχειρηματία που πάτησε αστυνομικό - Τι είπε στην απολογία του

Στη φυλακή οδηγείται ο 20χρονος γιος επιχειρηματία, που εμπλέκεται στην καταδίωξη στο Περιστέρι.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προφυλάκισή του. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν αντιλήφθηκε ότι αυτοί που του ζήτησαν να σταματήσει το αυτοκίνητο ήταν αστυνομικοί, λόγω του ότι βρίσκονταν σε συμβατικό αυτοκίνητο και τρομοκρατήθηκε, βλέποντάς τους να τον σημαδεύουν με τα όπλα.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, με κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος. Όπως φέρεται να υποστήριξε, σταμάτησε το αυτοκίνητο μόλις αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για αστυνομικό έλεγχο.

«Τους πέρασα για ληστές»

Εν τω μεταξύ, προκλητικές είναι οι δικαιολογίες που φέρεται να χρησιμοποίησε ο 20χρονος γόνος επιχειρηματία από τον κλάδο του αυτοκινήτου, κατά την πρώτη του κατάθεση στις Αρχές.

Αμέσως μετά τη σύλληψή του, ο νεαρός άνδρας φέρεται να υποστήριξε ότι δεν κατάλαβε πως μπροστά του στον δρόμο βρέθηκαν αστυνομικοί, λέγοντας ότι τους πέρασε για... ληστές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε το MEGA και η εκπομπή «Live News», o 20χρονος φέρεται να είπε:

«Έχω καταναλώσει αλκοόλ και δεν θυμάμαι καλά τι συνέβη. Δεν κατάλαβα ότι ήταν αστυνομικοί. Έβγαλαν όπλα και θεώρησα πως πρόκειται για άτομα που προσπαθούσαν να με ληστέψουν. Μετά το περιστατικό, πήρα τηλέφωνο την μητέρα μου και της περιέγραψα το συμβάν. Πήγα στον Άλιμο όπου άφησα το αυτοκίνητό μου και εκεί συναντήθηκα με τους γονείς μου. Οι γονείς μου παρέλαβαν το αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε για να πάμε σε κάποιο τμήμα μέχρι που με σταματήσατε».