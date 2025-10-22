Τραγικό φινάλε αστυνομικής καταδίωξης: Ο ύποπτος πήδηξε από όχημα για να ξεφύγει και παρασύρθηκε

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας ύποπτος για κλοπή αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης, η οποία μεταδιδόταν ζωντανά στην τηλεόραση.

Ο ύποπτος σκοτώθηκε όταν εγκατέλειψε το όχημα και παρασύρθηκε από τα διερχόμενα οχήματα. Το εν λόγω περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου λίγο μετά τις 20:30, αφότου ο οδηγός ενός κλεμμένου βαν αρνήθηκε να σταματήσει.

Όπως μεταδίδουν το Los Angeles Times, ο κινήθηκε στον αυτοκινητόδρομο 110, όπου λίγο πριν από τις 21:00 προσέκρουσε στο διαχωριστικό στη Montecito Heights. Τότε προσπάθησε να ξεφύγει πηδώντας από το παράθυρο του οδηγού, την ώρα που το όχημα βρισκόταν ακόμη σε κίνηση.

Όπως δείχνουν τα πλάνα από ελικόπτερο ειδησεογραφικού καναλιού, ο άνδρας έπεσε προς το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και παρασύρθηκε από SUV, ενώ στη συνέχεια τον χτύπησαν και άλλα οχήματα.

Παρά τις προσπάθειες των αστυνομικών και των διασωστών, ο ύποπτος υπέκυψε επιτόπου στα τραύματά του.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία για αρκετές ώρες στο νότιο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου.