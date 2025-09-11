Σοκαριστικό τροχαίο στην Αχαΐα: Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων - Απανθρακώθηκε ένας οδηγός

Σοκ προκαλεί τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου στην Ολυμπία Οδό στην Αχαΐα, που είχε ως αποτέλεσμα να απανθρακωθεί ένας οδηγός.

Ειδικότερα, στην Ολυμπία Οδό στο ύψος της Παναγοπούλας στο ρεύμα προς Πάτρα σημειώθηκε σφοδρή σύγκρουση μεταξύ δύο οχημάτων ΙΧ κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα το ένα να τυλιχθεί στις φλόγες. Από την φωτιά, δυστυχώς, απανθρακώθηκε ο ένας οδηγός του ΙΧ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, δύο ακόμη άτομα από το άλλο ΙΧ τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.