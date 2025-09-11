Αίγιο: ΙΧ παρέσυρε 14χρονη και 13χρονη - Μεταφέρθηκαν στο Καραμανδάνειο

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Αίγιο, όταν ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε δύο ανήλικα κορίτσια ηλικίας 13 και 14 ετών.

Το περιστατικό έγινε σε κεντρική οδό της πόλης και προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους περαστικούς και στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με το tempo24, οι δύο ανήλικες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο του Αιγίου και στη συνέχεια προληπτικά στο Καραμανδάνειο της Πάτρας.

Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Αιγιάλειας.