Εύοσμος: Οδηγός χάνει τον έλεγχο, χτυπά άλλο όχημα, ανατρέπεται και βγαίνει σώος από το πορτ μπαγκάζ

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης, το πρωί της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου. Οδηγός, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου μετά από ελιγμό.



Στη συνέχεια, το όχημα κατέβηκε την οδό Μαιάνδρου, έκανε ελιγμό προς τα δεξιά και τότε φαίνεται πως η ρόδα του χτύπησε σε άλλο αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το ΙΧ να ανατραπεί στη συμβολή των οδών Μαιάνδρου και Σωκράτοuς.

Ο οδηγός που τραυματίστηκε ελαφρά, σοκαρισμένος, κατάφερε να βγει από το όχημα από το πορτ μπαγκάζ καθώς δεν άνοιγαν οι πόρτες λόγω της ανατροπής.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

Στοιχεία σοκ για τα τροχαία στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας - ΚΟΚ, αν και παρατηρείται σημαντική μείωση στους απόλυτους αριθμούς τροχαίων ατυχημάτων και θυμάτων, ο δρόμος προς την πλήρη ασφάλεια απέχει ακόμη πολύ.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο νεκρών ανά εκατομμύριο κατοίκων. Συγκεκριμένα, η χώρα μας καταγράφει 64 νεκρούς ανά εκατομμύριο, έναντι 44 που είναι ο μέσος όρος της Ε.Ε.. Αξιοσημείωτο είναι ότι τρεις ελληνικές περιφέρειες συγκαταλέγονται στις δέκα πιο επικίνδυνες στην Ε.Ε.

Οι αναβάτες μοτοσικλετών παραμένουν οι αδύναμοι

Το 2023, από τους 646 συνολικά νεκρούς, οι 250 (38,7%) επέβαιναν σε δίτροχα. Το ποσοστό χρήσης κράνους στους οδηγούς ανέρχεται στο 80,3% στην Ελλάδα, έναντι 97% στην Ευρώπη. Στους συνεπιβάτες τα ποσοστά είναι ακόμη χαμηλότερα: 65,5% στην Ελλάδα έναντι 94,4% στην Ευρώπη. Επιπλέον, 50% των νεκρών σε δίκυκλα δεν φορούσαν κράνος.

Αλκοόλ και ζώνη ασφαλείας: Τα μεγάλα λάθη

Το 25% των θανάτων από τροχαία στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα σχετίζεται με οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Παρόμοιο είναι το ποσοστό για τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας, που ευθύνεται επίσης για το 25% των θανάτων.