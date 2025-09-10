Πειραιάς: Συγκρούστηκε λεωφορείο με τραμ - Πληροφορίες για 30 ελαφρά τραυματίες

Τροχαίο με εμπλοκή λεωφορείου και συρμού του τραμ σημειώθηκε πριν από λίγο στον Πειραιά.

Πιο συγκεκριμένα στο ύψος της Μικράς Ασίας λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ, λίγο μετά το στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στην περιοχή του Νέου Φαλήρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν 30 ελαφρά τραυματίες - εκ των οποίων και οι δύο οδηγοί (του τραμ και του λεωφορείου)- και στο σημείο έχει φθάσει ήδη κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ.

Επίσης, έσπευσαν και ασθενοφόρα για να μεταφέρουν κάποιους από τους τραυματίες σε νοσοκομεία.

Δυνάμεις της Τροχαίας επιχειρούν στο σημείο και συνδράμουν στη μεταφορά τραυματιών σε νοσοκομεία.