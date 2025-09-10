Γυναίκα χτυπά με το αυτοκίνητο συνάδελφό της, καθαρίζει τον χώρο και φεύγει ατάραχη - Βίντεο σοκ

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο που κατέγραψε τη στιγμή που μια γυναίκα από τη Λουιζιάνα χτύπησε με το αυτοκίνητό της μια συνάδελφό της και μετά καθάρισε με την ησυχία της τον χώρο, ενώ το θύμα βρισκόταν αναίσθητο στο έδαφος.



Η Λίλιαν Σέλερς, 67 ετών, συνελήφθη τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη New York Post, αφού το βίντεο ασφαλείας αποκάλυψε το ψέμα της ότι δήθεν οι σοβαροί τραυματισμοί της συναδέλφου της προκλήθηκαν από μια απλή πτώση στο πάρκινγκ του Greenbriar Community Care Center, ενός κέντρου αποκατάστασης ηλικιωμένων όπου εργάζονται και οι δύο.



Το βίντεο δείχνει τη Σέλερς να βάζει απότομα όπισθεν στο SUV της, να επιταχύνει και να χτυπά με δύναμη το θύμα, καθώς αυτό διέσχιζε τον άδειο χώρο στάθμευσης προς το αυτοκίνητό της γύρω στις 11 μ.μ.

Στη συνέχεια πάρκαρε, βγήκε για να μαζέψει τα κομμάτια του σπασμένου προφυλακτήρα της και πήγε στη δουλειά, λέγοντας στους συναδέλφους της ότι «μια γυναίκα έπεσε στο πάρκινγκ», σύμφωνα με την αστυνομία.

Το προσωπικό έσπευσε έξω για να βοηθήσει το θύμα, το οποίο μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου οι γιατροί είπαν ότι τα σοβαρά τραύματά της προκλήθηκαν από χτύπημα αυτοκινήτου και όχι από πτώση.

Αρκετοί μάρτυρες δήλωσαν στην αστυνομία ότι δεν ήταν ασυνήθιστο για την Σέλερς να οδηγεί απερίσκεπτα στο πάρκινγκ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό, φέρεται να αδιαφόρησε και να μην έδωσε καμία εξήγηση.

«Οι στιγμές πριν από το βίντεο που βλέπετε εδώ δείχνουν την Σέλερς να μπαίνει μέσα για να χτυπήσει κάρτα και αμέσως μετά να βγαίνει για να φύγει», ανέφερε η αστυνομία σε μια ανάρτηση στο Facebook.



«Όλα τα στοιχεία και οι ενδείξεις δείχνουν ότι δεν υπήρχε πρόθεση, ωστόσο, η υπόθεση εξακολουθεί να διερευνάται. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η Σέλερς γνώριζε προφανώς ότι χτύπησε ένα άτομο και προχώρησε μέχρι το σημείο να αφαιρέσει τα στοιχεία για να καλύψει τα ίχνη της».

Η Σέλερς κατηγορήθηκε για απερίσκεπτη οδήγηση, εγκατάλειψη θύματος που έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό, αμέλεια που προκάλεσε τραυματισμό και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης με παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων.

