Τον απέρριψε και εκείνος την πάτησε: Βίντεο ντοκουμέντο με τη φονική παράσυρση 16χρονης στη Νέα Υόρκη

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και δείχνει τη στιγμή που ο 38χρονος Έντουιν Κρουζ-Γκόμεζ παρασύρει και σκοτώνει με το αυτοκίνητό του την 16χρονη Τζοάνι Γκόμεζ-Αλβάρεζ, λίγη ώρα αφού εκείνη απέρριψε τις άσεμνες προτάσεις που της έκανε έξω από εστιατόριο.

Η 16χρονη περπατούσε στους δρόμους της Νέας Υόρκης μαζί με την μητέρα της και τον πατριό της, το περασμένο Σάββατο (13/9) όταν ο 38χρονος οδηγός, σε κατάσταση μέθης, προσέγγισε τις 2 γυναίκες και ξεκίνησε να τις παρενοχλεί σεξουαλικά.

«Θέλω να κάνω σεξ μαζί σου, αν σου δώσω χρήματα, θα κάνεις σεξ μαζί μου;», φέρεται πως έλεγε ο 38χρονος. Ο πατριός της ανήλικης, στο άκουσμα αυτών των ανήθικων προτάσεων, προσπάθησε να την υπερασπιστεί και έτσι ξέσπασε καβγάς.

Τότε ο δράστης πήρε το αυτοκίνητό του και παρέσυρε το άτυχο κορίτσι που εκσφενδονίστηκε και χτύπησε σε στύλο. Η μητέρα της, φαίνεται στο βίντεο να τραυματίζεται στα πόδια και να γονατίζει πάνω από το παιδί της φωνάζοντας «κόρη μου, κόρη μου». Δυστυχώς η 16χρονη κατέληξε πριν φτάσουν στο σημείο διασώστες.

Εν τέλει ο Κρουζ-Γκόμεζ συνελήφθη και αποδείχθηκε πως ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Δικαιολόγησε τον εαυτό του λέγοντας στους αστυνομικούς ότι η οικογένεια του επιτέθηκε πρώτη.

«Ακούστε, δεν θέλω να πάω φυλακή. Με χτύπησαν έξω από αυτό το μπαρ επειδή είπα κάτι για ένα κορίτσι. Μπήκα στο αυτοκίνητό μου. Τους ακολούθησα. Έπεσα με το αυτοκίνητό μου σε έναν στύλο. Πήγαινα με 25 μίλια την ώρα. Δεν έχω άδεια οδήγησης. Την σκότωσα;», ρώτησε.

Ο Κρουζ-Γκόμεζ κατηγορήθηκε για μια φόνο, 3 απόπειρες φόνου, 2 επιθέσεις, ανθρωποκτονία από αμέλεια και άλλα αδικήματα που αφορούν την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο δράστης αναμένεται να βρεθεί ενώπιων των αρχών στις 19 Σεπτεμβρίου.

Δείτε βίντεο (Προσοχή σκληρές εικόνες):

#EstadosUnidos l Edwin Cruz, de 38 años, mató a Johanny Gómez, de 16 años, luego que arremetió con su camioneta contra ella, su madre y otros familiares.



Cruz atacó tras recibir una paliza del novio de Johanny, quien lo golpeó por decirle improperios a las féminas en Queens. pic.twitter.com/jwj4XOhsHS — Señal Capital (@senalcapital) September 15, 2025