Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλαμάτα - Νεκρή 19χρονη συνοδηγός

Τραγωδία σημειώθηκε στην Καλαμάτα λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε δέντρα της νησίδας και ανατράπηκε.

Ειδικότερα, το τροχαίο συνέβη όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στη νησίδα και αφού ξερίζωσε ένα δέντρο το αυτοκίνητο ντελεπάρισε.

Από την ανατροπή του οχήματος προέκυψε ο σοβαρός τραυματισμός κοπέλας η οποία ήταν η συνοδηγός και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. Η κοπέλα δυστυχώς λίγες ώρες αργότερα κατέληξε.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Σήμερα (9.9.2025) και πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, Ι.Χ. επιβατηγό όχημα, που οδηγούσε 23χρονος ημεδαπός και επέβαινε 19χρονη ημεδαπή, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο πάνω σε νησίδα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού και το θανάσιμο τραυματισμό της συνοδηγού.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας.»