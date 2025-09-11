Καλαμάτα: «Έδωσαν σε ένα παιδί αυτοκίνητο 2.000 κυβικών» - Οργή από τον πατέρα της 19χρονης

Η οικογένεια της 19χρονης Κάτιας, που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην Καλαμάτα, ζητά δικαιοσύνη και την τιμωρία των υπευθύνων. Ο πατέρας της άτυχης κοπέλας μίλησε με έντονη συγκίνηση και αγανάκτηση, τονίζοντας πως «δεν μου την σκότωσαν στο δρόμο, αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο».

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος, ο 23χρονος οδηγός του οχήματος είχε εμπλακεί σε άλλο ατύχημα μόλις έναν μήνα πριν το μοιραίο δυστύχημα. «Δώσανε σε ένα παιδί 22 χρονών ένα αυτοκίνητο 2.000 με 2.200 κυβικά, τουτέστιν από 150 μέχρι 180 άλογα», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την επικινδυνότητα του οχήματος.

Ο συνήγορος της οικογένειας, Νίκος Ρουσσόπουλος, δήλωσε πως τα στοιχεία δείχνουν ότι το αυτοκίνητο κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα μέσα στην πόλη της Καλαμάτας. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης με το δέντρο, που δεν κόπηκε από τη ρίζα του, υποδηλώνει ότι το όχημα «πετούσε», όπως ανέφερε.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στην οδό Αρτέμιδος, όταν ο 23χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο προσέκρουσε σε δύο δέντρα και ανατράπηκε. Η 19χρονη, που καθόταν στη θέση του συνοδηγού, τραυματίστηκε θανάσιμα και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της. Ο οδηγός νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος.