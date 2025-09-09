Με 190 χλμ/ώρα έτρεχε ο 20χρονος γόνος γνωστού επιχειρηματία - Τον «κάλυψαν» οι γονείς του

Σάλο έχει προκαλέσει η υπόθεση του 20χρονου γόνου γνωστού επιχειρηματία, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από επικίνδυνες κόντρες με πολυτελές αυτοκίνητο και καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας, που κατέληξαν στον σοβαρό τραυματισμό ενός αστυνομικού, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Flash.gr και του Κώστα Παπαδόπουλου.

Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, νωρίτερα είχε διασκεδάσει σε μπαρ στο Χαλάνδρι μαζί με την παρέα του, τρία αγόρια και δύο κορίτσια, όπου και είχε καταναλώσει αλκοόλ. Στη συνέχεια, αφού έφυγαν από εκεί, επιβιβάστηκαν σε δύο «πειραγμένα» αυτοκίνητα υψηλών ταχυτήτων και άρχισαν να κάνουν κόντρες σε κεντρικούς δρόμους, θέτοντας σε κίνδυνο πεζούς και διερχόμενα αυτοκίνητα.

Ο 20χρονος, που είχε μαζί του δύο φίλες του ως συνεπιβάτιδες, οδηγούσε με ταχύτητα που έφτανε τα 190 χιλιόμετρα την ώρα, όταν εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Δίωξης Εκβιαστών που βρίσκονταν τυχαία στο σημείο, αναφέρει η ΕΡΤ.

Τραυμάτισε αστυνομικό, προσπάθησαν να τον «φυγαδεύσουν» οι γονείς του

Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις, ο ένας οδηγός σταμάτησε για έλεγχο, ωστόσο ο 20χρονος αγνόησε τις εντολές, παραβίασε κόκκινα φανάρια και παρέσυρε αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο με ταξί και φέρεται να έκρυψε το όχημα στον Άλιμο.

Καταγγελίες αναφέρουν ότι οι γονείς του προσπάθησαν να τον καλύψουν, συνοδεύοντάς τον με τρία αυτοκίνητα σε σχηματισμό, ώστε να μην φαίνονται οι πινακίδες του οχήματός του. Ωστόσο, εντοπίστηκε από ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και συνελήφθη.

Στην απολογία του υποστήριξε ότι πέρασε τους ελέγχους επειδή νόμιζε πως οι αστυνομικοί ήταν ληστές, ισχυρισμός που διαψεύστηκε από τα στοιχεία. Έρευνες σε σπίτια εμπλεκομένων οδήγησαν στον εντοπισμό ενός αεροβόλου πιστολιού και αμπούλων αερίου.

Ο 20χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας βαρύ κατηγορητήριο, στο οποίο περιλαμβάνονται απόπειρα ανθρωποκτονίας και πολλαπλές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

«Κάλυψαν το παιδί τους αντί να το οδηγήσουν να αναλάβει τις ευθύνες του»

Για απόπειρα συγκάλυψης από τους γονείς του 20χρονου έκανε λόγο ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας για το περιστατικό.

Ο ίδιος επεσήμανε πως «ενήλικες άνθρωποι κάλυψαν το παιδί τους με τρία αυτοκίνητα, αντί να το οδηγήσουν να αναλάβει τις ευθύνες του. Αυτό είναι ντροπή».

Μάλιστα, ο κ. Καλλιακμάνης αποκάλυψε ότι η μέτρηση αλκοόλ στον 20χρονο έγινε τέσσερις ώρες μετά το περιστατικό, ωστόσο τα επίπεδα ήταν ήδη πάνω από το όριο, κάτι που επιβεβαιώνει την κατανάλωση ουσιών πριν το συμβάν.

Όπως σημείωσε, ο αστυνομικός που παρασύρθηκε είναι εκτός κινδύνου, αλλά φέρει τραύματα σε όλο του το σώμα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι κινδύνευσαν και πολίτες, καθώς τα δύο οχήματα παραβίασαν πολλούς ερυθρούς σηματοδότες και έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς.