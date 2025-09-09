Χειροπέδες σε διευθυντή μεγάλου νοσοκομείου για «φακελάκι» - Ζητούσε μέχρι και 5.000 ευρώ

Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής κλινικής σε μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας για «φακελάκι».

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, ο γνωστός γιατρός φέρεται να ζητούσε «φακελάκια» από ασθενείς έτσι ώστε είτε να έχουν προτεραιότητα για κάποια χειρουργική επέμβαση είτε για να τους «προσέξει» περισσότερο μετεγχειρητικά.

Μάλιστα, φέρεται να ζητούσε χρηματικά ποσά από 3.000 έως και 5.000 ευρώ από τους ασθενείς του.

Για τον εν λόγω διευθυντή κλινικής έγινε καταγγελία απευθείας στη διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ, με αποτέλεσμα να οργανωθεί επιχείρηση από την Αστυνομία με τελικό αποτέλεσμα τη σύλληψη του γνωστού γιατρού.