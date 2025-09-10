Πώς πιάστηκε στη «φάκα» της ΕΛΑΣ ο μεγαλογιατρός του Ιπποκράτειου για «φακελάκι»

Σε αναστολή καθηκόντων τέθηκε διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, ο οποίος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω για «φακελάκι» από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ. Ο γιατρός κατηγορείται ότι ζήτησε από ασθενή το ποσό των 5.000 ευρώ για να τον «προσέχει» μετά τη χειρουργική του επέμβαση.

Η σύζυγος του ασθενούς ήταν εκείνη που προχώρησε στην καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι ο γιατρός πίεζε επίμονα για χρήματα, φτάνοντας στο σημείο να «παζαρεύει» το ποσό στα 3.000 ευρώ, επικαλούμενος την ανάγκη συνέχισης της φροντίδας.

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, αστυνομικοί παρέδωσαν στη γυναίκα προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Το ραντεβού κλείστηκε μέσα στο νοσοκομείο και, τη στιγμή που ο γιατρός έλαβε τον φάκελο, συνελήφθη.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό το φακελάκι δεν έχει θέση»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε σε ανάρτησή του: «Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό από το ΕΣΥ! Να μην υποκρύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς, οι λίστες αναμονής για χειρουργείο διαρκώς μειώνονται, το ΕΣΥ εξασφαλίζει την άμεση σας θεραπεία. Μην δίνετε χρήματα και αν σας ζητούν να μας το καταγγέλλετε αμέσως. Μην φοβάστε! Φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό το φακελάκι δεν έχει θέση».

Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έβγαλε ήδη σε αναστολή τον επίορκο ιατρό που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα σήμερα. — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 9, 2025

Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και τη διοίκηση του Ιπποκράτειου τα στοιχεία του φακέλου για να προχωρήσει στις πειθαρχικές διαδικασίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το Mega, και ο προκάτοχός του στην ίδια κλινική είχε συλληφθεί το 2021 για παρόμοια υπόθεση, με καταγγελίες ασθενών ότι εκβιάστηκαν να καταβάλουν χρηματικά ποσά για να χειρουργηθούν.

Όλα ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2020, όταν ασθενής κατήγγειλε ότι αναγκάστηκε να δώσει το φακελάκι για να κάνει την εγχείρηση. Κατόπιν έγιναν άλλες 8 καταγγελίες από ασθενείς και το στενό τους περιβάλλον, με κάποιους από αυτούς να αναφέρουν ότι εκβιάστηκαν από τον γιατρό και πείστηκαν να του δώσουν φακελάκι.