Ιπποκράτειο: «Κοίτα, εγώ παίρνω 5.000, εσένα θα σου πάρω 3» - Πώς συνέλαβαν τον γιατρό για «φακελάκι»

Ποινική δίωξη για «δωροληψία υπαλλήλου και δη υπαλλήλου που ζητεί και λαμβάνει για τον εαυτό του οποιαδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα ανεξαρτήτως αξίας για ενέργειά του, ήδη τελειωμένης, σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του», άσκησε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών στον διευθυντή του Καρδιοχειρουργικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο».

Όλα ξεκίνησαν όταν η σύζυγος ασθενούς, τον οποίο χειρούργησε ο κατηγορούμενος, κατήγγειλε ότι ο γιατρός απαίτησε από εκείνην το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ ως αντάλλαγμα για την επιτυχημένη επέμβαση ανοικτής καρδιάς που πραγματοποίησε.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας στην Αστυνομία, οι δυο τους βρίσκονταν στο γραφείο του διευθυντή, το απόγευμα της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου, με τον κατηγορούμενο να δικαιολογεί την απαίτησή του, τονίζοντας την πολυπλοκότητα και τη σοβαρότητα της επέμβασης. Έφτασε, μάλιστα, στο σημείο να της πει: «Κοίτα, εγώ παίρνω πέντε χιλιάδες, εσένα θα σου πάρω τρία». Αποφασίστηκε, λοιπόν, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου να παραδοθεί στον γιατρό το χρηματικό ποσό.

Πρωινές ώρες δόθηκε από τις Αρχές στη σύζυγο του ασθενούς φάκελος με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Η γυναίκα συναντήθηκε με τον κατηγορούμενο στο Νοσοκομείο και μπήκαν στο γραφείο του. Μετά από 5 λεπτά, εκείνη βγήκε και ενημέρωσε τους αστυνομικούς για την παράδοση. Έτσι, εισήλθαν στο γραφείο και ακινητοποίησαν τον γιατρό, στη δεξιά τσέπη του οποίου βρέθηκε ο επίμαχος φάκελος.

Ακολούθησε σωματική έρευνα, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε και το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ. Παράλληλα, σε έρευνα που διενεργήθηκε στο διαμέρισμα όπου διέμενε ο συλληφθείς, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των τριών χιλιάδων τετρακόσιων 3.400 ευρώ. Επίσης, διενεργήθηκε έρευνα στο γραφείο του εντός του Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο», χωρίς να βρεθεί κάτι.