Ιπποκράτειο: «Έφτασα στα όριά μου» λέει η σύζυγος του ασθενή που κατήγγειλε τον γιατρό για φακελάκι

Στο Αυτόφωρο για να δικαστεί θα οδηγηθεί την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου ο διευθυντής Κλινικής του «Ιπποκράτειου» Νοσοκομείου, που κατηγορείται ότι ζήτησε φακελάκι. Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται μετά την καταγγελία συζύγου ασθενούς στο Ιπποκράτειο που κατήγγειλε ότι ο γιατρός απαίτησε από εκείνην το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ ως αντάλλαγμα για την επιτυχημένη επέμβαση ανοικτής καρδιάς που πραγματοποίησε.

Παρά τις εκκλήσεις της ότι δεν διαθέτει τα απαιτούμενα χρήματα, ο γιατρός φέρεται να διαπραγματευόταν μόνο το ύψος του ποσού. Η κατάσταση οδήγησε την απελπισμένη γυναίκα να αναζητήσει τη βοήθεια των Αδιάφθορων. Έτσι και έγινε. Οι αστυνομικοί οργάνωσαν επιχείρηση με προσημειωμένα χαρτονομίσματα στο Νοσοκομείο. Όταν η γυναίκα παρέδωσε τον φάκελο με τα χρήματα στον γιατρό, οι μυστικοί αστυνομικοί που παρακολουθούσαν την ανταλλαγή, συνέλαβαν τον γιατρό αμέσως μόλις έβαλε το φακελάκι στην τσέπη του.

«Οι σκέψεις μου ήταν πώς θα βρω αυτά τα χρήματα»

Τώρα η κυρία Σοφία σπάει τη σιωπής της και αποκαλύπτει όλα όσα της είπε ο γιατρός. «Όταν μπήκα μέσα τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου μου είπε όπως βλέπεις κορίτσι μου εγώ δεν σου μιλάω για χρήματα, με ενδιαφέρει να γίνει καλά ο σύζυγος. Πέμπτη απόγευμα βγαίνει ο σύζυγός μου από τη ΜΕΘ και με παίρνει μαζί με την κόρη μου μέσα για να μας ενημερώσει.

Είπε στην κόρη μου να βγει έξω και εκεί μου λέει άκου Σοφία, εγώ παίρνω 5.000, για εσένα, επειδή είσαι εσύ 3.000. Και έχω μείνει κάγκελο και λέω τι συμβαίνει;. Λέω τι εννοείτε γιατρέ 3.000; Δεν έχω τόσα χρήματα επάνω μου. Αύριο τότε μου λέει, για να πληρώσω και τους μέσα».



«Με γονάτισε! Αγχώθηκα. Οι σκέψεις μου ήταν πώς θα βρω αυτά τα χρήματα. Μετά ντράπηκα γιατί δεν μπορούσα να έχω αυτά τα χρήματα και μετά σκεφτόμουν μα πού βρίσκομαι; Σε ιδιωτικό, Σε δημόσιο;», ανέφερε η κυρία Σοφία και αποκάλυψε πως από μέσα της «έλεγα και αν δεν τα δώσω; και αν γίνει αυτό; και αν γίνει το άλλο; και αν πάθει κάτι;».



«Έφτασα στα όριά μου. Έχω παιδευτεί από 6 Φεβρουαρίου με τον σύζυγό μου, έχει πολλαπλά προβλήματα υγείας και το τελευταίο ήταν η καρδιά. Πριν από λίγο κόψαμε πόδι. Όταν εγώ μετά από όλα αυτά και από κέντρα αποκατάστασης, έχουμε ματώσει οικονομικά, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα βρω και χρήματα και ότι θα αγχωθώ για να πληρώσω έναν γιατρό που πληρώνεται ήδη», τόνισε στην κάμερα του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ, προσθέτοντας «δεν θέλω να τον χάσω για τίποτα για αυτό παλεύω με νύχια και με δόντια. Είμαστε ένα. Το κατάλαβε από την πρώτη στιγμή (σ.σ. ο γιατρός). Όποια στιγμή και να βρισκόταν εκεί πέρα ήμουν από πάνω».

Όσο για το τι είπε ο γιατρός όταν του έδωσε τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα: «εντάξει Σοφία, πάω να τα δώσω και στους άλλους». «Τον ρώτησα αν θέλει να τα μετρήσει και απάντησε όχι σου έχω εμπιστοσύνη» και στη συνέχεια συνελήφθη.



