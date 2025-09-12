Νέα καταγγελία για «φακελάκι» στον χειρουργό του «Ιπποκράτειου» νοσοκομείου - «Εγώ του έδωσα 1.900»

Μία νέα καταγγελία για τον χειρουργό στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο, που φέρεται να απαιτούσε «φακελάκι» για να κάνει την επέμβαση, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.



Σύμφωνα με του ισχυρισμούς ενός ατόμου, ο γιατρός φέρεται λάμβανε χρήματα κι από άλλους συγγενείς ασθενών, μέχρι να συλληφθεί το πρωί της Τρίτης με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα στην τσέπη.

«Εγώ του έδωσα 1.900 (ευρώ). Του έδωσα 1.000 πριν την εγχείρηση και 900 μετά. Εκείνη την ημέρα πήρε 3.000 από μία άλλη. Μαζευόμασταν, ξέρεις, στο σαλόνι και λέγαμε... 5.000 θα έδινε η άλλη. Τα ζητούσε ο κύριος.. Μου είπε "αν το έκανες σε ένα ιδιωτικό 10.000 θα πλήρωνες". Πρόσεξε, του λέω "άκου να σου πω, γι' αυτό ήρθα εδώ, γιατί έχω ακούσει τα καλύτερα για σας σαν επιστήμων αλλά δεν είστε άνθρωπος. Μετά το χειρουργείο, με καλεί σε ένα δωματιάκι, εκεί τα έπαιρνε αυτός. Εγώ δεν έβαλα "φακελάκι". Με καλεί αυτός που αλλάζανε οι νοσοκόμες και του δίνω τα εννέα κατοστάρικα. Ο άνθρωπος δεν τιμούσε τον όρκο του Ιπποκράτη», υποστήριξε ένας καταγγέλλων, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΑΝΤ1.

O γιατρός αρνείται την κατηγορία. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει πως ουδέποτε απαίτησε χρήματα. Η δίκη του γιατρού στο αυτόφωρο αναβλήθηκε για τις 22 Σεπτεμβρίου, καθώς ο ίδιος επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας. Όπως ενημέρωσε την Έδρα ο δικηγόρος του, ο κατηγορούμενος υπέστη κάκωση στη μέση του έπειτα από πτώση από καρέκλα και πρέπει να παραμείνει κλινήρης στο σπίτι του με μερική ακινησία.



Απούσα από τη δικαστική αίθουσα ήταν και η καταγγέλλουσα, με τον δικηγόρο της να κάνει γνωστό ότι έπρεπε να βρίσκεται δίπλα στον χειρουργημένο σύζυγό της.