Πώς θα κλείσετε ιατρικά ραντεβού με τρία κλικ – Νέα εποχή στο ΕΣΥ από 1η Οκτωβρίου

Από 1η Οκτωβρίου το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλάζει σελίδα. Τα νοσοκομεία εντάσσονται στο ενοποιημένο σύστημα ψηφιακών ραντεβού, κάνοντας πιο εύκολη την πρόσβαση στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία.

Μέχρι σήμερα κλείνονταν περίπου 700.000 ραντεβού το μήνα μέσω της πλατφόρμας. Με την είσοδο και των νοσοκομείων, ο αριθμός εκτοξεύεται στα 1,3 εκατομμύρια.

Τι αλλάζει για τους πολίτες

Τέλος στο 1535 και στις ατελείωτες αναμονές με αυτόματα μηνύματα.

Τέλος στην ταλαιπωρία με τα διαφορετικά τηλέφωνα κάθε νοσοκομείου.

Όλα σε μία πλατφόρμα, ενιαία και απλή.

Πώς κλείνετε ραντεβού από αύριο

finddoctors.gov.gr– Αναζητάτε νοσοκομείο, γιατρό και ώρα.

Δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1566 – Ζητάτε ραντεβού με πραγματικό εκπρόσωπο.

MyHealthApp– Μέσω του κινητού, με λίγα κλικ.

Χρήσιμο: Για την είσοδο στο finddoctors και το myHealthApp χρειάζεστε κωδικούς Taxisnet.

Τι σημαίνει στην πράξη

330.000 επιπλέον ραντεβού στα νοσοκομεία κάθε μήνα.

Διάθεση ραντεβού σε ειδικότητες που μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν ή ήταν «εξαφανισμένα».

Καλύτερη εικόνα για τις εφημερίες και τη διαθεσιμότητα γιατρών.

Πηγές του υπουργείου Υγείας τονίζουν ότι η μεταρρύθμιση θα μειώσει δραστικά τη «μαύρη αγορά» των ραντεβού και θα δώσει στους πολίτες άμεση πρόσβαση σε γιατρούς που μέχρι τώρα «έκλειναν» ελάχιστα ραντεβού.