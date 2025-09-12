Περνά από το αυτόφωρο ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου για το «φακελάκι»

Την πόρτα του Αυτόφωρου πρόκειται να περάσει σήμερα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, στον οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη για δωροληψία μετά τη σύλληψή του με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του flash.gr.

Ο γνωστός γιατρός φέρεται να ζητούσε «φακελάκι», ώστε να προσέχει τους ασθενείς που είχε χειρουργήσει και επέβλεπε ο ίδιος, με τα χρήματα που ζητούσε να φτάνουν μέχρι και τα 5.000 ευρώ.

Όμως, η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την καταγγελία συζύγου ασθενούς, στην οποία φέρεται να ζήτησε 3.000 για το χειρουργείο του άνδρα της. Σύμφωνα με την ίδια, ο γιατρός αρχικά αναφέρθηκε σε ποσά της τάξης των 5.000 ευρώ, ενώ στη δική της περίπτωση κατέληξε να ζητήσει 3.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε πριν συλληφθεί.

Μετά τη σύλληψη, στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. φέρονται να απευθύνθηκαν και άλλα άτομα, τα οποία δήλωσαν ότι είχαν αντίστοιχες εμπειρίες στο παρελθόν.

Μάλιστα, ο γνωστός καρδιοχειρουργός είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοιο αδίκημα και είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, με τη δίκη του στο Εφετείο να εκκρεμεί.

«Έφτασα στα όριά μου»

«Όταν μπήκα μέσα τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου μου είπε όπως βλέπεις κορίτσι μου εγώ δεν σου μιλάω για χρήματα, με ενδιαφέρει να γίνει καλά ο σύζυγος. Πέμπτη απόγευμα βγαίνει ο σύζυγός μου από τη ΜΕΘ και με παίρνει μαζί με την κόρη μου μέσα για να μας ενημερώσει.

Είπε στην κόρη μου να βγει έξω και εκεί μου λέει άκου Σοφία, εγώ παίρνω 5.000, για εσένα, επειδή είσαι εσύ 3.000. Και έχω μείνει κάγκελο και λέω τι συμβαίνει;. Λέω τι εννοείτε γιατρέ 3.000; Δεν έχω τόσα χρήματα επάνω μου. Αύριο τότε μου λέει, για να πληρώσω και τους μέσα», ανέφερε η σύζυγος του ασθενή που έκανε την καταγγελία.

«Με γονάτισε! Αγχώθηκα. Οι σκέψεις μου ήταν πώς θα βρω αυτά τα χρήματα. Μετά ντράπηκα γιατί δεν μπορούσα να έχω αυτά τα χρήματα και μετά σκεφτόμουν μα πού βρίσκομαι; Σε ιδιωτικό, Σε δημόσιο;», ανέφερε η κυρία Σοφία και αποκάλυψε πως από μέσα της «έλεγα και αν δεν τα δώσω; και αν γίνει αυτό; και αν γίνει το άλλο; και αν πάθει κάτι;».

«Έφτασα στα όριά μου. Έχω παιδευτεί από 6 Φεβρουαρίου με τον σύζυγό μου, έχει πολλαπλά προβλήματα υγείας και το τελευταίο ήταν η καρδιά. Πριν από λίγο κόψαμε πόδι. Όταν εγώ μετά από όλα αυτά και από κέντρα αποκατάστασης, έχουμε ματώσει οικονομικά, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα βρω και χρήματα και ότι θα αγχωθώ για να πληρώσω έναν γιατρό που πληρώνεται ήδη», τόνισε στην κάμερα του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ, προσθέτοντας «δεν θέλω να τον χάσω για τίποτα για αυτό παλεύω με νύχια και με δόντια. Είμαστε ένα. Το κατάλαβε από την πρώτη στιγμή (σ.σ. ο γιατρός). Όποια στιγμή και να βρισκόταν εκεί πέρα ήμουν από πάνω».

Όσο για το τι είπε ο γιατρός όταν του έδωσε τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα: «εντάξει Σοφία, πάω να τα δώσω και στους άλλους». «Τον ρώτησα αν θέλει να τα μετρήσει και απάντησε όχι σου έχω εμπιστοσύνη» και στη συνέχεια συνελήφθη.