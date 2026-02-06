Ένοχος ο γιατρός του Ιπποκράτειου για φακελάκι 3.000 ευρώ - «Με φωνάζουν Άγιο Παντελεήμονα»

Ένοχος κρίθηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ο γιατρός του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, ο οποίος είχε συλληφθεί με 3.000 ευρώ προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία ζήτησε ως «φακελάκι» από ασθενή του.

Το δικαστήριο επέβαλε ποινή 3 ετών και επιπλέον χρηματική ποινή 30.000 ευρώ για δωροληψία (δεκαπλάσια από το ποσό που κατηγορείται ότι έλαβε!), ενώ παράλληλα αποφάσισε τη μερική έκτιση της ποινής των έξι μηνών, ωστόσο έδωσε ανασταλτικό χαρακτήρα στην έφεση του κατηγορούμενου κι έτσι αυτός δεν θα οδηγηθεί στη φυλακή, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εγγυοδοσία 20.000 ευρώ.

Το δικαστήριο μάλιστα απέρριψε το αίτημα του κατηγορούμενου για χορήγηση του ελαφρυντικού του σύννομου βίου. «Πιστεύουμε την καταγγελία, σε άλλους έπαιρνε πέντε σε άλλους έπαιρνε τρία» ανέφερε χαρακτηριστικά η Πρόεδρος του Δικαστηρίου.

Ο ίδιος ο καρδιοχειρουργός στην απολογία του αρνήθηκε την κατηγορία. «Χαίρομαι που είναι καλά. Είναι τιμή για μένα που σώθηκε αυτό το περιστατικό» ανέφερε εισαγωγικά απολογούμενος, ενώ συγκινήθηκε κατά την περιγραφή της εξαιρετικά δύσκολης, όπως τη χαρακτήρισε, επέμβασης.

«Πέταγα από τη χαρά μου και νόμιζα ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν ευγνώμονες. Αισθάνομαι πάρα πολύ πικραμένος και παγιδευμένος από την άλλη...» υποστήριξε.

Πρόεδρος: Τα λεφτά γιατί δεν τα δώσατε πίσω; Γιατί στην αστυνομία είπατε ότι είναι για την κόρη σας;

Κατηγορούμενος: Ναι γιατί είχα αλλά 300 ευρώ μαζί για την κόρη μου. Αυτά εννοούσα.

Πρόεδρος: της είπατε ότι συνήθως παίρνω πέντε αλλά για σένα θα πάρω τρία.

Κατηγορούμενος: Δεν είπα ότι θα πάρω 3.000. είπα ότι για αυτή την τεράστια επιτυχία που έγινε οφείλω να κάνω ένα τραπέζι στους συνεργάτες μου. Δεν ζήτησα τίποτα. Το εξέλαβε λάθος η κυρία.

Πρόεδρος: Της είπατε να πληρώσει το τραπέζι;

Κατηγορούμενος: Όχι δεν ζήτησα τίποτα.

Πρόεδρος: Τότε γιατί το είπατε;

Κατηγορούμενος: Έπρεπε να το πω γιατί ήμουν τόσο χαρούμενος που το είπα εν τη ρύμη του λόγου.

Πρόεδρος: Άρα της είπατε ότι θα κάνετε σεις το τραπέζι στους άλλους; Η κυρία τι είπε σε αυτό;

Κατηγορούμενος: Η κυρία συμπεριφέρθηκε καλά, δεν έχω παράπονο. Δεν το είπα για να συνδράμει στο τραπέζι, το είπα από τη χαρά μου.

Πρόεδρος: σας είπε ότι «αυτά μάζεψα...» όμως...

Κατηγορούμενος: Βιαζόμουν έπρεπε να πάω στο χειρουργείο και μέσα στη βιασύνη μου της «είπα κάνε ότι νομίζεις». Δεν κατάλαβα τι είχε μαζέψει. Εμείς που χειρουργούμε καρδιά είμαστε πολύ λίγοι και το άγχος μας είναι τεράστιο. Μετά από μια τέτοια επιτυχία ούτε που είχα σκεφτεί να ζητήσω λεφτά. Που να φανταστώ ότι είναι καλωδιωμένη, με προσημειωμένα χαρτονομίσματα...

Σε άλλο σημείο της απολογίας του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ενδεχομένως η παγίδευση έγινε εσκεμμένα, λόγω ανταγωνισμού με άλλο γιατρό... «Εμείς οι καρδιοχειρουργοί είμαστε όλοι επιθετικοί άνθρωποι, είμαστε με τα μαχαίρια... Άμα θέλουμε καταστρέφουμε ο ένας τον άλλον».

Πρόεδρος: Δηλαδή λέτε ότι κάποιος την έβαλε;

Κατηγορούμενος: Δεν έχω αποδείξεις, έχω ενδείξεις. Έσωσα τον άρρωστο και δεν ζήτησα τίποτα. (...) Εμένα με φωνάζουν Άγιο Παντελεήμονα. Η καρδιά είναι δώρο Θεού, δεν έχει ούτε χρήματα ούτε τίποτα. Ήμουν ταγμένος να κάνω τον άνθρωπο καλά.

Την καταδίκη του κατηγορούμενου ζήτησε και ο εισαγγελέας της έδρας. «Μετά από το διάλογο που καταγράφηκε η σύζυγος του ασθενούς έδωσε το ποσό, το οποίο βρέθηκε πάνω στο γιατρό με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Λίγη σημασία έχει αν το ζήτησε αυτός ή όχι. Δεν αμφισβητείται η δεινότητα του ως γιατρός.

Δεν μπορώ να δεχθώ ο τι έλαβε το ποσό επειδή συνδέθηκε ιδιαίτερα με τον συγκεκριμένο ασθενή...» ανέφερε στην εισήγησή του.

Στο δικαστήριο κατέθεσε και η καταγγέλλουσα

«Κάποια στιγμή η κόρη μου ρωτούσε πιο πολλά πράγματα και μετά έβγαλε έξω την κόρη μου και μου λέει εγώ για αυτήν την δουλειά παίρνω 5000 για σένα θα πάρω 3000€. Μόλις βγήκε από την εντατική ήρθε ο γιατρός και μου είπε έλα στο γραφείο μου. Του είπα να τον τακτοποιήσω . Εγώ του είπα ότι δεν τα είχα υπολογίσει αυτά τα χρήματα. Πήγα ξανά την επόμενη, του είπα γιατρέ δεν είχα ενημέρωση για να ξέρω να τα υπολογίσω. Μου είπε δεν πειράζει όσα έχεις.

Του έδωσα τα χρήματα, δεν τα μέτρησε και μπήκαν οι αστυνομικοί. Βλέπω τώρα ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά γιατί η υγεία τ συζύγου μ ανεβαίνει» ανέφερε.

Υπέρ του κατηγορούμενου κατέθεσαν τρεις ασθενείς που υποστήριξαν ότι δεν τους ζήτησε ποτέ λεφτά, αλλά και ένας δημοσιογράφος που κατέθεσε ότι έχει στοχοποιηθεί από άλλους γιατρούς.