Ποινική δίωξη στον διευθυντή της καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου για «φακελάκι»

Ποινική δίωξη για δωροληψία σε βαθμό πλημμελήματος ασκήθηκε σε βάρος του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, μετά από καταγγελία συζύγου ασθενούς ότι της ζήτησε «φακελάκι».

Ο διευθυντής συνελήφθη επ' αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα και οδηγήθηκε στα δικαστήρια, από όπου και παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο για να δικαστεί.

Σε αναστολή ο γιατρός

Σε αναστολή καθηκόντων τέθηκε ο γιατρός του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, μετά τη σύλληψή του για «φακελάκι».

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η καταγγελία έγινε από τη σύζυγο ενός 60χρονου ασθενούς, η οποία υποστήριξε ότι ο γιατρός απαίτησε το ποσό των 5.000 ευρώ για να αναλάβει προσωπικά τη φροντίδα του συζύγου της. Τελικά, ο γιατρός (χειρουργός) φέρεται να παρέλαβε 3.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, με αποτέλεσμα να συλληφθεί επ’ αυτοφώρω από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.

Το νοσοκομείο Ιπποκράτειο αντέδρασε άμεσα, θέτοντας τον γιατρό σε αναστολή καθηκόντων και κινώντας τις πειθαρχικές διαδικασίες. Παράλληλα, ο φάκελος της υπόθεσης έχει διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές για περαιτέρω έρευνα.

Τα στοιχεία του γιατρού ζητάει ο ΙΣΑ

Στο μεταξύ, τα στοιχεία του φακέλου που σχηματίστηκε για τον συλληφθέντα γιατρό, ο οποίος φέρεται να έλαβε «φακελάκι» από ασθενή ζήτησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) στο πλαίσιο της πειθαρχικής του αρμοδιότητας από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και τη διοίκηση του «Ιπποκράτειου» νοσοκομείου.

Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, ο ΙΣΑ εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του, στις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και ζητά να του χορηγήσουν άμεσα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, για τη σοβαρή αυτή υπόθεση, προκειμένου να προχωρήσει σε όλες τις κατά νόμο ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Ο ΙΣΑ διαβεβαιώνει ότι θα επιληφθεί του θέματος με πλήρη διαφάνεια και ταχύτητα, με γνώμονα την προάσπιση της νομιμότητας και της αξιοπιστίας του ιατρικού λειτουργήματος.

«Δεν θα αφήσουμε ατιμώρητους επίορκους ιατρούς που προσβάλλουν το ιατρικό σώμα, το οποίο υπηρετεί με συνέπεια το σύστημα Υγείας και τον ασθενή. Η καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς στο χώρο της υγείας αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα, τόσο για την προστασία των ασθενών όσο και για την προάσπιση του κύρους των γιατρών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών», τονίζει ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γ. Πατούλης.