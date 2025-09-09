Τα στοιχεία του γιατρού που συνελήφθη για «φακελάκι» στο Ιπποκράτειο ζητάει ο ΙΣΑ

Τα στοιχεία του φακέλου που σχηματίστηκε για τον συλληφθέντα γιατρό, ο οποίος φέρεται να έλαβε «φακελάκι» από ασθενή ζήτησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) στο πλαίσιο της πειθαρχικής του αρμοδιότητας από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και τη διοίκηση του «Ιπποκράτειου» νοσοκομείου.

Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, ο ΙΣΑ εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του, στις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και ζητά να του χορηγήσουν άμεσα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, για τη σοβαρή αυτή υπόθεση, προκειμένου να προχωρήσει σε όλες τις κατά νόμο ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Ο ΙΣΑ διαβεβαιώνει ότι θα επιληφθεί του θέματος με πλήρη διαφάνεια και ταχύτητα, με γνώμονα την προάσπιση της νομιμότητας και της αξιοπιστίας του ιατρικού λειτουργήματος.

«Δεν θα αφήσουμε ατιμώρητους επίορκους ιατρούς που προσβάλλουν το ιατρικό σώμα, το οποίο υπηρετεί με συνέπεια το σύστημα Υγείας και τον ασθενή. Η καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς στο χώρο της υγείας αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα, τόσο για την προστασία των ασθενών όσο και για την προάσπιση του κύρους των γιατρών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών», τονίζει ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γ. Πατούλης.

Η καταγγελία που οδήγησε στη σύλληψη

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του flash.gr και του Κώστα Παπαδόπουλου, ένας διευθυντής καρδιοχειρουργικής κλινικής σε μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας συνελήφθη για «φακελάκι».

Ο γνωστός γιατρός φέρεται να ζητούσε «φακελάκια» από ασθενείς έτσι ώστε είτε να έχουν προτεραιότητα για κάποια χειρουργική επέμβαση είτε για να τους «προσέξει» περισσότερο μετεγχειρητικά.

Μάλιστα, φέρεται να ζητούσε χρηματικά ποσά από 3.000 έως και 5.000 ευρώ από τους ασθενείς του.

Για τον εν λόγω διευθυντή κλινικής έγινε καταγγελία απευθείας στη διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ, με αποτέλεσμα να οργανωθεί επιχείρηση από την Αστυνομία με τελικό αποτέλεσμα τη σύλληψη του γνωστού γιατρού.

Είχε προηγηθεί σχετική καταγγελία στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ.