Άδωνις Γεωργιάδης για τη σύλληψη στο Ιπποκράτειο: Μην δίνετε «φακελάκια»

«Μην υποκύπτετε σε εκβιασμούς για φακελάκια» προτρέπει τους πολίτες ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός Υγείας πήρε θέση στην πολύκροτη υπόθεση που αποκαλύφθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Αθήνας.

Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία πέρασε χειροπέδες στον διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής συνελήφθη, αφότου καταγγέλθηκε ότι ζήτησε «φακελάκι». Ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ κάλεσε τους πολίτες να μην δίνουν χρήματα και αν γιατροί τους τα ζητούν ζητούν, τότε οι πολίτες να το καταγγέλουν. «Μήν φοβάστε! Φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό το φακελάκι δεν έχει θέση» κατέληξε ο ύπουργός Υγείας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου στο flash.gr, ο γνωστός γιατρός φέρεται να ζητούσε «φακελάκια» από ασθενείς έτσι ώστε είτε να έχουν προτεραιότητα για κάποια χειρουργική επέμβαση είτε για να τους «προσέξει» περισσότερο μετεγχειρητικά. Μάλιστα, φέρεται να ζητούσε χρηματικά ποσά από 3.000 έως και 5.000 ευρώ από τους ασθενείς του.

Για τον εν λόγω διευθυντή κλινικής έγινε καταγγελία απευθείας στη διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ, με αποτέλεσμα να οργανωθεί επιχείρηση από την Αστυνομία με τελικό αποτέλεσμα τη σύλληψη του γνωστού γιατρού.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έβγαλε ήδη σε αναστολή τον επίορκο ιατρό που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα σήμερα. Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό από το ΕΣΥ! Να μην υποκρύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς, οι λίστες αναμονής για χειρουργείο διαρκώς μειώνονται, το ΕΣΥ εξασφαλίζει την άμεση σας θεραπεία. Μην δίνετε χρήματα και αν σας ζητούν να μας το καταγγέλετε αμέσως. Μήν φοβάστε! Φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό το φακελάκι δεν έχει θέση».

Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έβγαλε ήδη σε αναστολή τον επίορκο ιατρό που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα σήμερα. Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό από το ΕΣΥ! Να μην υποκρύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς, οι λίστες αναμονής για χειρουργείο διαρκώς μειώνονται, το… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 9, 2025

Τα στοιχεία του γιατρού ζητάει ο ΙΣΑ

Στο μεταξύ, τα στοιχεία του φακέλου που σχηματίστηκε για τον συλληφθέντα γιατρό, ο οποίος φέρεται να έλαβε «φακελάκι» από ασθενή ζήτησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) στο πλαίσιο της πειθαρχικής του αρμοδιότητας από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και τη διοίκηση του «Ιπποκράτειου» νοσοκομείου.

Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, ο ΙΣΑ εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του, στις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και ζητά να του χορηγήσουν άμεσα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, για τη σοβαρή αυτή υπόθεση, προκειμένου να προχωρήσει σε όλες τις κατά νόμο ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Ο ΙΣΑ διαβεβαιώνει ότι θα επιληφθεί του θέματος με πλήρη διαφάνεια και ταχύτητα, με γνώμονα την προάσπιση της νομιμότητας και της αξιοπιστίας του ιατρικού λειτουργήματος.

«Δεν θα αφήσουμε ατιμώρητους επίορκους ιατρούς που προσβάλλουν το ιατρικό σώμα, το οποίο υπηρετεί με συνέπεια το σύστημα Υγείας και τον ασθενή. Η καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς στο χώρο της υγείας αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα, τόσο για την προστασία των ασθενών όσο και για την προάσπιση του κύρους των γιατρών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών», τονίζει ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γ. Πατούλης.