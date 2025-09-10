«Υπάρχει και κάποιος που δίνει τα χρήματα» - Αίσθηση από τη δήλωση Εξαδάκτυλου για τα «φακελάκια»

Αίσθηση προκαλούν τα όσα είπε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, στην «Πρωινή Ζώνη» του Action 24, με αφορμή την υπόθεση του γιατρού στο Ιπποκράτειο, που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, καθώς φέρεται να είχε ζητήσει «φακελάκι».

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, ο κ. Εξαδάκτυλος επέρριψε ευθύνες στους ασθενείς που επιλέγουν να δώσουν το «φακελάκι», όταν τους ζητηθεί, ενώ σχολίασε ότι με τόσα χρήματα, ο ασθενής θα μπορούσε να στραφεί στον ιδιωτικό τομέα.

Σχολιάζοντας την υπόθεση του γιατρού στο Ιπποκράτειο, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου επεσήμανε ότι «είναι παθογένεια δεκαετιών. Τα ξέρουμε όλοι. Σε αυτή την κοινωνία ζούμε. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η παθογένεια. Και κακώς υπάρχει. Από πλευράς Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου είναι καταδικαστέα και η πρακτική και η πράξη η συγκεκριμένη. Και θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να αλλάξει αυτή η νοοτροπία και να ξεριζωθεί αυτή η παθογένεια».

Ωστόσο, στη συνέχεια ο κ. Εξαδάκτυλος προκάλεσε το κοινό αίσθημα, επιρρίπτοντας ευθύνες και σε αυτούς που δίνουν το «φακελάκι»: «Η δίωξη μπορεί να αφορά αυτή τη στιγμή έναν, αλλά είναι βέβαιο ότι δεν είναι ένας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Από εκεί και μετά, είναι κι αυτός ο οποίος δίνει τα χρήματα. Και υπό ποιες συνθήκες τα δίνει. Με τόσα χρήματα πηγαίνει και στον ιδιωτικό τομέα. Είναι επιλογή του καθενός, καλοί γιατροί υπάρχουν παντού. Και υπάρχουν και εκτός Ελλάδας».

Και συνέχισε: «Με αυτό το ποσό θα μπορούσε κανείς να απευθυνθεί κατευθείαν στον ιδιωτικό τομέα. Άρα αν ο καθένας επιλέγει όποιον θέλει, και επιλέγει αυτόν τον δρόμο, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε δύο που χορεύουν».

Σε εξέλιξη η έρευνα

Στο μεταξύ, η διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ερευνά αν ο συλληφθείς έχει χρησιμοποιήσει την ίδια μέθοδο εκβιασμού και σε άλλους ασθενείς, καθώς η πρακτική φαίνεται να είχε επαναληπτικό χαρακτήρα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν επίσης αν υπήρχε συνεργός.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από την πλευρά του, ζήτησε από τη διοίκηση του νοσοκομείου, καθώς και από τον εισαγγελέα πρωτοδικών όλα τα στοιχεία του φακέλου του γιατρού, προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες, που είναι στις αρμοδιότητές του.