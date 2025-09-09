Το χρονικό της λάθος μετάγγισης στην Ευρωκλινική - Άρχισαν οι εξονυχιστικοί έλεγχοι

Σοκ έχει προκαλέσει ακόμη μια περίπτωση λάθος μετάγγισης αίματος στην Ευρωκλινική, που βρίσκεται στους Αμπελόκηπους, αυτή τη φορά σε έναν 67χρονο, λίγο μόλις καιρό μετά τον θάνατο μιας γυναίκας στο Τζάνειο από το ίδιο λάθος.

Ειδικότερα, το σοβαρό ιατρικό λάθος σημειώθηκε τη Δευτέρα 8/9 στη γνωστή ιδιωτική πολυκλινική της Αθήνας, όταν επιχειρήθηκε λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή που δεν είχε καμία σχετική ανάγκη. Ο ασθενής βρισκόταν στο δωμάτιό του και προετοιμαζόταν για χειρουργική επέμβαση την επόμενη ημέρα, χωρίς να υπάρχει προγραμματισμένη μετάγγιση.

Η νοσηλεύτρια μπήκε στον θάλαμο τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας και ξεκίνησε τη διαδικασία, χωρίς – όπως φαίνεται – να ελέγξει το καρτελάκι του ασθενή, το βραχιολάκι ταυτοποίησης, αλλά και χωρίς την παρουσία γιατρού, όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα. Το λάθος έγινε αντιληπτό από τη σύζυγο του ασθενούς, η οποία βρισκόταν δίπλα του, αλλά και από συνοδό άλλου ασθενή που μοιραζόταν το δωμάτιο. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβασή τους, η διαδικασία διακόπηκε και στον οργανισμό του ασθενούς εισήλθε μόλις μικρή ποσότητα αίματος, που δεν προκάλεσε βλάβες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διευθυντής της κλινικής, η νοσηλεύτρια και η επόπτρια συνελήφθησαν, ωστόσο αφέθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας ελεύθεροι. Η ιδιωτική κλινική σε ανακοίνωσή της υποστήριξε ότι η λανθασμένη μετάγγιση έγινε αμέσως αντιληπτή και διακόπηκε, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποιος ήταν εκείνος που κατάλαβε το λάθος.



Έλεγχος από το ΕΚΕΑ

Ο έλεγχος που πραγματοποιεί το ΕΚΕΑ θα φέρει στο φως όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Το απόγευμα της Δευτέρας 8/9, με εντολή του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στην Ευρωκλινική έσπευσε ειδικό κλιμάκιο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), το οποίο αναμένεται σήμερα να συνεχίσει τον έλεγχο συλλέγοντας στοιχεία προκειμένου να αποκαλυφθεί βήμα-βήμα τι συνέβη.