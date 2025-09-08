Αμπελόκηποι: Λάθος μετάγγιση αίματος στην Ευρωκλινική- Στην εντατική 67χρονος, 3 συλλήψεις

Στη σύλληψη δύο γιατρών και μιας νοσηλεύτριας της Ευρωκλινικής στους Αμπελόκηπους προχώρησαν οι Αρχές, καθώς 67χρονος ασθενής υπέστη βαριά σωματική βλάβη μετά από λανθασμένη μετάγγιση αίματος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, μια 26χρονη νοσηλεύτρια ξεκίνησε μετάγγιση με αίμα λάθος ομάδας στον ασθενή. Η σύζυγός του, που βρισκόταν δίπλα του, καθώς και συνοδός ενός άλλου ασθενούς που νοσηλευόταν στον ίδιο θάλαμο, αντιλήφθηκαν εγκαίρως το σφάλμα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η διαδικασία μετά την τοποθέτηση περίπου 40 ml αίματος (από τα συνολικά 200 ml που προβλέπονταν).

Ο 67χρονος μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αίσθηση προκαλεί η αντίδραση των γιατρών

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, που ενημερώθηκαν για το περιστατικό, έσπευσαν στην κλινική και προχώρησαν στη σύλληψη της νοσηλεύτριας καθώς και δύο γιατρών (ενός 50χρονου και μίας 32χρονης), ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση και βαριά σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας Αμπελοκήπων, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών ο οποίος διέταξε των προσαγωγή των κατηγορουμένων ενώπιόν του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις έγινε αντιληπτό τι είχε συμβεί από τη σύζυγο του ασθενούς, στον θάλαμο προσέτρεξαν οι κατηγορούμενοι γιατροί, οι οποίοι προσπάθησαν να διαβεβαιώσουν τους παρευρισκόμενους ότι ο ασθενής δεν διέτρεχε κανέναν κίνδυνο από την πράξη της νοσηλεύτριας.

Η ανακοίνωση της Ευρωκλινικής

Σε ανακοίνωση της η κλινική επιβεβαιώνει το συμβάν και επισημαίνει ότι ασθενής δεν διατρέχει κίνδυνο.

«Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση.

Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας.»

