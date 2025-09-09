19χρονη τουρίστρια από τη Σουηδία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού μέσα σε μπαρ στη Ρόδο

Σε κατάσταση σοκ, μία νεαρή τουρίστρια από τη Σουηδία προσήλθε στις Αρχές της Ρόδου και κατήγγειλε τον βιασμό της σε μπαρ του νησιού. Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής», φέρεται να σημειώθηκε τα ξημερώματα της 5ης Σεπτεμβρίου.

Η 19χρονη είχε βγει να διασκεδάσει με τις φίλες της σε περιοχή που θεωρείται πολύ δημοφιλής για τη νυχτερινή ζωή. Η κοπέλα φαίνεται πως συνάντησε σε μπαρ έναν άνδρα, τον οποίο είχε γνωρίσει μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Όπως περιέγραψε στην καταγγελία της, εκείνος την παρέσυρε σε διπλανό χώρο διασκέδασης. Εκεί, σύμφωνα με την κατάθεσή της, την οδήγησε στην τουαλέτα του μαγαζιού, όπου και έγινε η επίθεση.



Η 19χρονη ανέφερε ότι ο άνδρας την έσπρωξε βίαια στον τοίχο, σήκωσε το φόρεμά της και, παρά την άρνησή της, προχώρησε σε σεξουαλική πράξη χωρίς τη συναίνεσή της. Η ίδια υποστήριξε ότι η κακοποίηση διήρκεσε από τρία έως πέντε λεπτά, προτού εκείνη καταφέρει να τον απωθήσει με δύναμη και να διαφύγει έντρομη.

Οι αρχές, ακολουθώντας το πρωτόκολλο, προχώρησαν αμέσως σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Με εντολή των αρμοδίων, διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση της παθούσας. Παράλληλα, κατασχέθηκε το εσώρουχό της, το οποίο έχει ήδη αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση ώστε να εντοπιστούν βιολογικά ίχνη του δράστη.



Ο καταγγελλόμενος άνδρας αναζητείται, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

