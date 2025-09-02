Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 45χρονο που διακινούσε το «χάπι του βιασμού» - Είχε και αναβολικά

Ένας 45χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας (1/9) τη Θεσσαλονίκη για ναρκωτικά και αναβολικά ενώ σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να διακινούσε τη ναρκωτική ουσία GHB, γνωστή και ως «χάπι του βιασμού».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τη δράση του συγκεκριμένου ατόμου στην κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων της ναρκωτικής ουσίας GHB, γνωστό και ως «χάπι του βιασμού», πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε ο 45χρονος και συνελήφθη από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του 45χρονου στη Θεσσαλονίκη, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

7 γυάλινα φιαλίδια που περιείχαν GHB καθαρής ποσότητας -73,3- ml,

2 σύριγγες των 2,5 ml με υπολείμματα της ίδιας ουσίας,

243 δισκία, φιαλίδιο,

5 αμπούλες αναβολικών σκευασμάτων και

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Ο 45χρονος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και του αντιντόπινγκ, καθώς και για επιβλαβή φάρμακα. Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.