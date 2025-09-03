Χειροπέδες σε 33χρονο από το Αγρίνιο - Τον κατήγγειλε γυναίκα για βιασμό σε γάμο στην Αθήνα

Χειροπέδες πέρασαν οι άνδρες της Αστυνομίας στο Αγρίνιο σε έναν 33χρονο άνδρα, ο οποίος καταγγέλθηκε από συνομήλική του για βιασμό, ενώ οι δυο τους ήταν καλεσμένοι σε γάμο στην Αθήνα.

Ο 33χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, αφού είχε προηγηθεί η καταγγελία της 33χρονης σε βάρος του. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Συνείδηση», η καταγγέλλουσα και ο φερόμενος ως δράστης βρέθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα ως καλεσμένοι σε γάμο κοινών γνωστών τους. Μάλιστα φέρονται να είναι και μεταξύ τους γνωστοί, χωρίς όμως να έχουν σχέση.



Στο δημοσίευμα της «Συνείδησης» αναφέρεται πως η 33χρονη το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 κατήγγειλε στην Αστυνομία τον 33χρονο Αγρινιώτη για βιασμό κατά τη διάρκεια της γαμήλιας δεξίωσης στην οποία ήταν αμφότεροι καλεσμένοι, με αποτέλεσμα το βράδυ της Κυριακής (31/08) ο 33χρονος να συλληφθεί στο Αγρίνιο από άνδρες της Αστυνομίας και να μεταφερθεί στην Αθήνα στις αρμόδιες Ανακριτικές και Εισαγγελικές Αρχές, καθώς η καταγγελία της 33χρονης έγινε στην Αθήνα.



Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο 33χρονος, που αρνείται την κατηγορία, αφού ζήτησε και έλαβε προθεσμία, απολογήθηκε σήμερα Τετάρτη (03/09) ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, εμφανίζοντας μάλιστα πλειάδα μαρτύρων που ήταν επίσης καλεσμένοι στην εν λόγω γαμήλια δεξίωση. Από την άλλη αξίζει να αναφερθεί η 33χρονη έχει εξεταστεί από ιατροδικαστή και αναμένονται τα αποτελέσματα της έκθεσής του.



Μετά την απολογία του και με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα Αθηνών, ο 33χρονος αφέθηκε ελεύθερος, αφού του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης προσέγγισης της παθούσας και η εμφάνιση μια φορά το μήνα στο ΑΤ της κατοικίας του.

