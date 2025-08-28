Θεσσαλονίκη: Νεαροί «γέμισαν» ναρκωτικά το κάμπινγκ Ασπροβάλτας – Τι βρέθηκε (ΦΩΤΟ)

Στη σύλληψη 2 αλλοδαπών για εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προχώρησε χθες η Αστυνομία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων, αστυνομικοί εντόπισαν στην Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ύψος του κάμπινγκ της Ασπροβάλτας, δύο αλλοδαπούς να κινούνται με επιβατικό αυτοκίνητο τους οποίους και συνέλαβαν, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν ποσότητες διαφόρων ναρκωτικών ουσιών.

