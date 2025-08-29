Θεσσαλονίκη: 14χρονος έριξε από πατίνι δύο παιδιά – Χειροπέδες και σε γονείς

Δύο περιστατικά επιθέσεων έγιναν μέσα σε ένα 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να συλληφθούν τέσσερις ανήλικοι αλλά και πέντε από τους γονείς τους.

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο περιστατικό αφορά τρεις 14χρονους οι οποίοι επιτέθηκαν σε ανήλικο επίσης 14 ετών στον δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσουν, ενώ στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη ένας 14χρονος από την Αλβανία ο οποίος έριξε από πατίνι δύο ανήλικους 15 και 12 ετών.

Διαβάστε περισσότερα για τη σύλληψη 14χρονου