Θεσσαλονίκη: Άρχισε ο τρύγος στον αστικό αμπελώνα (ΦΩΤΟ + VIDEO)

Της Λεμονιάς Βασβάνη

Άρχισε ο τρύγος στον αστικό αμπελώνα του δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ η δημοτική αρχή εξετάζει το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί και δεύτερος προς τα δυτικά της πόλης μας, εντός της επόμενης διετίας.



«Το πρώτο ποτήρι κρασί θα είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος και είχε την ιδέα για αυτό τον αμπελώνα. Πέρυσι ο τρύγος μας έδωσε την δυνατότητα να έχουμε περί τις 500 φιάλες που εμφιαλώθηκαν από τον κύριο Γεροβασιλείου και οι οποίες θα μοιραστούν στις γιορτές μέσω του κοινωνικού παντοπωλείου στα μέλη που κάνουν χρήση των προϊόντων του. Φέτος εκτιμούμε ότι θα είναι καλύτερη χρονιά.

Ο αστικός αμπελώνας είναι ένα πείραμα που πέτυχε στην καρδιά μιας πυκνοδομημένης γειτονιάς. Φροντίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για να έχουμε μια όμορφη εικόνα και μια καλή παραγωγή», ανέφερε το πρωί της Παρασκευής ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Στέλιος Αγγελούδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο.

Διαβάστε περισσότερα για τον τρύγο του αστικού αμπελώνα