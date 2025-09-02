Νέα στοιχεία στο φως για τη μαφία της Κρήτης - Πώς «έβαλαν στο χέρι» περιουσία Ιεράς Μονής στα Χανιά

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση της μαφίας στην Κρήτη, με τους συλληφθέντες για εμπλοκή στην εγκληματική οργάνωση να παίρνουν χθες Δευτέρα (1/9) προθεσμία 48 ωρών για να απολογηθούν.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν πληροφορίες που επικαλούνται τοπικά Μέσα, οι 17 από τους συλληφθέντες θα απολογηθούν την Πέμπτη, ενώ οι 16 την Παρασκευή. Οι υπόλοιποι 15 που φέρονται επίσης να εμπλέκονται στο κύκλωμα, είναι ήδη έγκλειστοι για άλλα αδικήματα σε κατάστημα κράτησης.

Ο Νίκος Στειακάκης, ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, ανέφερε ότι η δικογραφία αριθμεί χιλιάδες σελίδες και απαιτείται χρόνος για να μελετηθεί. «Αντιμετωπίζουμε μια ιδιαίτερα αυστηρή δίωξη, η οποία όμως μένει να διαπιστωθεί αν ανταποκρίνεται στη δικογραφία και σε όσα περιέχονται σε αυτήν», είπε.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται ένστολοι, ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο, καθώς και επιχειρηματίες γνωστοί στην κρητική κοινωνία.

Μεταγωγή στον εισαγγελέα των κατηγορούμενων μελών της εγκληματικής οργάνωσης (φωτο: INTIME)

Οι συλληφθέντες έφτασαν κατά ομάδες στο δικαστικό μέγαρο. Μάλιστα ένας από τους συλληφθέντες την ώρα που οδηγείτο στον εισαγγελέα φώναξε «Είναι άλλη μια ψεύτικη εγκληματική οργάνωση. Ψεύτικη».

Παράλληλα, αρκετοί συγγενείς και φίλοι των συλληφθέντων βρέθηκαν έξω από τα δικαστήρια Χανίων προκειμένου να εκφράσουν τη στήριξή τους.

Μεταγωγή στον εισαγγελέα των κατηγορούμενων μελών της εγκληματικής οργάνωσης (φωτο: INTIME)

Πώς άρπαξαν περιουσία της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας

Πέραν των ερευνών που γίνονται αναφορικά με τους εκβιασμούς και τις δοσοληψίες με ναρκωτικά που έκανε το κύκλωμα, το ενδιαφέρον των Αρχών έχουν «κεντρίσει» τα στοιχεία περί εκβιασμών μελών της εγκληματικής οργάνωσης σε βάρος κληρικών.

Από τις έρευνες σύμφωνα με το ρεπορτάζ του flash.gr προκύπτει ότι το οργανωμένο έγκλημα είχε βάλει στο στόχαστρο και την εκκλησιαστική περιουσία. Αυτό θα γινόταν μέσω της τοποθέτησης «ελεγχόμενων» προσώπων σε θέσεις – κλειδιά, με τη δικογραφία των χιλιάδων σελίδων να περιλαμβάνει ακόμη και κληρικό που φέρεται να εκβίαζε αλλά πρόσωπα εντός της Εκκλησίας.

Μάλιστα, μέσα στη δικογραφία υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν πως η μαφία είχε βάλει στα ταμεία της 1,5 εκατ. ευρώ, υφαρπάζοντας περιουσιακά στοιχεία της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας στα Χανιά.

Είναι χαρακτηριστικό πως σε μία περίπτωση φαίνεται πως προσπάθησαν να πάρουν από έναν ιερέα 200.000 ευρώ, εκβιάζοντάς τον, χωρίς όμως να τα καταφέρουν εκείνη τη φορά.

Άξιο αναφοράς είναι πως ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι και ένας αρχιμανδρίτης, ο οποίος μεταξύ άλλων κατηγορείται για «ηθική αυτουργία σε εκβίαση, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση» και «ηθική αυτουργία σε επικίνδυνες σωματικές βλάβες, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση».

Η οικογένεια που καθοδηγούσε πάνω από 10 άτομα

Πρόσωπο αναφοράς στην επονομαζόμενη «μαφία της Κρήτης», όπως αναφέρει ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη του flash.gr, Κώστα Παπαδόπουλου, είναι ένας 68χρονος έγκλειστος σε φυλακές, ο οποίος φέρει το προσωνύμιο «στρατηγός», κατάγεται από τα Χανιά και έχει ποινικό παρελθόν από τις αρχές της δεκαετίες του ’80. Επίσης, από πηγές της ΕΛ.ΑΣ., προκύπτει ότι ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση είχε και μία οικογένεια με φερόμενο ως αρχηγό έναν 42χρονο από τα Χανιά που καθοδηγούσε περισσότερα από 10 άτομα με τα οποία συνδέονταν με δεσμούς αίματος.

Τέλος, κατά τη διάρκεια των ερευνών (σ.σ. όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ.) έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 2 κιλά και 800 γρ. κοκαΐνης, πάνω από 11 κιλά κάνναβης, τουλάχιστον 5 πολεμικά όπλα (σ.σ. ανάμεσα τους και AK-47 Klaashnikov), πάνω από 10 πιστόλια και περίστροφα, επίσης τουλάχιστον 10 καραμπίνες ή άλλου τύπου κυνηγετικά όπλα, αλλά και εκατοντάδες φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

Παράλληλα, ένας 36χρονος από το Κολυμπάρι Χανίων, είναι σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ. το πρόσωπο - «κλειδί» της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων και εμπλέκεται σε διακίνηση όπλων, διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς, «μαύρο» χρήμα κι άλλα αδικήματα.

Το άτομο αυτό φέρεται να έλεγχε τη διακίνηση ναρκωτικών (σ.σ. κάνναβης, κοκαΐνης, ηρωίνης) σε τρεις μεγάλες πιάτσες και συγκεκριμένα: α) Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, β) Ενετικό Λιμάνι Χανίων και γ) Πλατεία 1866.