Προκλητικός ο 20χρονος που πάτησε αστυνομικό: «Τους πέρασα για ληστές» - Βίντεο από την καταδίωξη

Προκλητικές είναι οι δικαιολογίες που χρησιμοποίησε ο 20χρονος γόνος επιχειρηματία από τον κλάδο του αυτοκινήτου, ο οποίος πάτησε με το αυτοκίνητό του έναν αστυνομικό, στη διάρκεια καταδίωξής του από την αστυνομία.

Στην πρώτη του κατάθεση στις Αρχές, μετά τη σύλληψή του, ο νεαρός άνδρας φέρεται να υποστήριξε ότι δεν κατάλαβε ότι μπροστά του στο δρόμο βρέθηκαν αστυνομικοί αλλά ότι τους πέρασε για... ληστές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε το MEGA και η εκπομπή «Live News», o 20χρονος φέρεται να είπε στην κατάθεσή του:

«Έχω καταναλώσει αλκοόλ και δεν θυμάμαι καλά τι συνέβη. Δεν κατάλαβα ότι ήταν αστυνομικοί. Έβγαλαν όπλα και θεώρησα πως πρόκειται για άτομα που προσπαθούσαν να με ληστέψουν. Μετά το περιστατικό, πήρα τηλέφωνο την μητέρα μου και της περιέγραψα το συμβάν. Πήγα στον Άλιμο όπου άφησα το αυτοκίνητό μου και εκεί συναντήθηκα με τους γονείς μου. Οι γονείς μου παρέλαβαν το αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε για να πάμε σε κάποιο τμήμα μέχρι που με σταματήσατε».

Πώς έγινε το περιστατικό

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για το Flash.gr, ο 20χρονος οδηγούσε μία πανάκριβη Mercedes και συμμετείχε σε αυτοσχέδιο αγώνα ταχύτητας με όχημα όπου οδηγούσε ένας άλλος 20χρονος, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Οι δύο οδηγοί δεν σταμάτησαν στο σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, ανέπτυξαν ταχύτητα και άρχισαν να παραβιάζουν ερυθρούς σηματοδότες για να ξεφύγουν. Τελικά, στην οδό Αρκαδίας στο Περιστέρι, τα δύο οχήματα ακινητοποιήθηκαν μετά από καταδίωξη, με τον 20χρονο γόνο του επιχειρηματία να προσπαθεί κι εκεί να διαφύγει.

Όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛΑΣ, ανέπτυξε ξανά ταχύτητα και δεν δίστασε να χτυπήσει με το ΙΧ αυτοκίνητό του έναν αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον και στέλνοντάς τον στο νοσοκομείο και συγκεκριμένα στο 401 ΓΣΝΑ.

Για το συμβάν ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και μετά από περίπου δύο ώρες το όχημα εντοπίστηκε να κινείται στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, κοντά στο Χίλτον, με τους αστυνομικούς να το ακινητοποιούν και να βάζουν χειροπέδες στον 20χρονο.

Μάλιστα, σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του νεαρού άνδρα στο Μαρούσι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ένα αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα, 7 φιαλίδια με CO2 κι ένα κουτί με μεταλλικά σφαιρίδια. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Φωτ.: ΕΛΑΣ

Φωτ.: ΕΛΑΣ

Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη

Σε βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της καταδίωξης, που μετέδωσε το MEGA, φαίνεται η Mercedes που οδηγεί ο 20χρονος, ενώ πίσω της ακολουθούν συμβατικά ΙΧ του Τμήματος Εκβιαστών που ξεκίνησαν να καταδιώκουν τον επικίνδυνο οδηγό.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται το όχημα που οδηγούσε ο φίλος του 20χρονου, όταν διέσχιζε την οδό Αρκαδίας στο Περιστέρι, ενώ οι δύο νεαροί έκαναν αγώνα ταχύτητας. Τα αυτοκίνητα φέρονται να τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα για περίπου 4 χιλιόμετρα και να περνούν το ένα κόκκινο φανάρι μετά το άλλο, μέχρι να ξεκινήσει η καταδίωξη του 20χρονου από τους αστυνομικούς.