Κινηματογραφική καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας: 20χρονος πάτησε με το αυτοκίνητό του αστυνομικό

Έλληνας 20χρονος, γιος επιχειρηματία, συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής (7/9), μετά από κινηματογραφική καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών έκριναν ως ύποπτο το όχημά του και έκριναν σκόπιμο να προχωρήσουν σε έλεγχο.

Ο 20χρονος δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Μάλιστα ο οδηγός έφτασε στο σημείο να χτυπήσει με το αυτοκίνητό του έναν αστυνομικό, ο οποίος και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση από την ΕΛΑΣ και στην περιοχή του Χίλτον, αστυνομικοί κατάφεραν να εγκλωβίσουν τον 20χρονο και να του περάσουν χειροπέδες.

Σε βάρος του νεαρού ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.