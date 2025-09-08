Γόνος γνωστού επιχειρηματία ο 20χρονος που πάτησε αστυνομικό με το αμάξι του μετά από καταδίωξη

Γόνος επιχειρηματία από τον κλάδο της εμπορίας αυτοκίνητου είναι ο 20χρονος που συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών και της Ομάδας ΔΙΑΣ, μετά από καταδίωξη το βράδυ του Σαββάτου και τα ξημερώματα της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος οδηγώντας μία πανάκριβη Mercedes συμμετείχε σε αυτοσχέδιο αγώνα ταχύτητας με όχημα όπου οδηγούσε ένας άλλος 20χρονος, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς. Οι δύο οδηγοί δεν σταμάτησαν στο σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, ανέπτυξαν ταχύτητα και άρχισαν να παραβιάζουν ερυθρούς σηματοδότες για να ξεφύγουν. Τελικά, στην οδό Αρκαδίας στο Περιστέρι, τα δύο οχήματα ακινητοποιήθηκαν μετά από καταδίωξη, με τον 20χρονο γόνο του επιχειρηματία να προσπαθεί κι εκεί να διαφύγει.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., ανέπτυξε ξανά ταχύτητα και δεν δίστασε να χτυπήσει με το ΙΧ αυτοκίνητο του έναν αστυνομικό, τραυματίζοντας τον και στέλνοντας τον στο νοσοκομείο και συγκεκριμένα στο 401ΓΣΝΑ. Για το συμβάν ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και μετά από περίπου δύο ώρες το όχημα εντοπίστηκε να κινείται στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, κοντά στο Χίλτον, με τους αστυνομικούς να το ακινητοποιούν και να βάζουν χειροπέδες στον 20χρονο.

Φωτ.: ΕΛΑΣ

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του στο Μαρούσι, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ένα αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα, 7 φιαλίδια με CO2 κι ένα κουτί με μεταλλικά σφαιρίδια. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας.