Καλάβρυτα: Χειροπέδες στον ηγούμενο της Μονής Σπηλαίου - Ήθελε να πουλήσει εικόνες για 200.000 ευρώ

Χειροπέδες σε ηγούμενο Ιεράς Μονής στα Καλάβρυτα πέρασαν αστυνομικοί του ελληνικού FBI, με την κατηγορία της αρχαιοκαπηλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, ο ιερέας ετοιμαζόταν να πουλήσει δύο Ευαγγέλια, που χρονολογούνται από τον 16ο και 17ο αιώνα αλλά και εικόνες, ορισμένες εκ των οποίων προέρχονται από την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Αστυνομικοί του ελληνικού FBI αξιοποίησαν τις πληροφορίες, ήρθαν σε επαφή μαζί του και προσποιούμενοι ενδιαφέρον για εκκλησιαστικά κειμήλια, συμφώνησαν να του δώσουν 200.000 ευρώ για να παραλάβουν 17 θρησκευτικές εικόνες.

Όταν ο ιερέας εμφανίστηκε στο σημείο της συνάντησης, μία γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε για τη συναλλαγή και όταν εξακριβώθηκε πως είχε πάνω του τις εικόνες, ο ηγούμενος βρέθηκε με χειροπέδες.

Συνολικά έξι οι συλλήψεις για το κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά έξι συλλήψεις για την υπόθεση της αρχαιοκαπηλίας στην Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί έχουν περάσει χειροπέδες στον ηγούμενο της Μονής, έναν βοηθό του, αλλά και τέσσερις πολίτες: έναν ενεχυροδανειστή με τη σύζυγό του, έναν ιδιώτη που πουλούσε αρχαία νομίσματα και έναν ακόμη άνδρα που έκανε τον μεσάζοντα.

Αξίζει να σημειωθεί πως για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο και θα προχωρήσει σε εκτίμηση για την αξία των αντικειμένων.