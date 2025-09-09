«Ιερή λεηλασία»: Από το Μέγα Σπήλαιο στην κλοπή θρησκευτικών κειμηλίων ανά την Ελλάδα

Αναστάτωση στους κόλπους της Εκκλησίας προκάλεσε η πολύκροτη υπόθεση αρχαιοκαπηλίας με επίκεντρο την μονή του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα. Ο Ηγούμενος με τη βοήθεια του συνεργού του μοναχού φέρονται να έστησαν εδώ και αρκετούς μήνες το «ιερό κόλπο» ψάχνοντας αγοραστές για να ξαλαφρώσουν την εκκλησιαστική περιουσία και να γεμίσουν τις τσέπες τους. Όταν τους βρήκαν, συμφώνησαν στην ανταλλαγή με «ανίερο εμπόρευμα» δυο σπάνια Ευαγγέλια του 18ου αιώνα και 17 Βυζαντινές εικόνες, έναντι 200.000 ευρώ.

Αυτή όμως δεν είναι η μόνη φορά που ιερά θρησκευτικά κειμήλια μπαίνουν στο στόχαστρο ιερόσυλων και αρχαιοκάπηλων.

Όταν λήστεψαν χέρι Αγίου

Τον Οκτώβριο του 2015 Ρουμάνοι αρχαιοκάπηλοι έβαλαν στο μάτι και έκλεψαν το χέρι του Αγίου Χαραλάμπους που είναι αποθησαυρισμένο στο μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου. Η κλοπή ήταν επεισοδιακή αλλά ευτυχώς είχε καλή κατάληξη, μιας και το ιερό λείψανο εντοπίστηκε και επιστράφηκε στο σκευοφυλάκιο.

Ο νυν μητροπολίτης Καλαβρύτων Ιερώνυμος ήταν πριν από 10 χρόνια ηγούμενους του μοναστηριού και χειρίστηκε την υπόθεση της κλοπής του χεριού του Αγίου Χαραλάμπους. Σήμερα ο μητροπολίτης Καλαβρύτων βρέθηκε στην δύσκολη θέση να θέσει σε αργία έναν από τους στενούς συνεργάτες του.

Το χέρι του Αγίου Χαραλάμπους από τη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου - Credits: thebest.gr

Τα πολύτιμα κειμήλια του Μεγάλου Σπηλαίου

Η Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης για προσκυνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό όχι μόνο για τη γεωγραφική της θέσης, αλλά και λόγω των μοναδικών κειμηλίων, ανεκτίμητης θρησκευτικής, αρχαιολογικής και καλλιτεχνικής αξίας που είναι αποθησαυρισμένα σε αυτό.

Εξέχουσα θέση μεταξύ των ιερών κειμηλίων της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου κατέχει η Θαυματουργή Ιερή Εικόνα της Παναγίας της Μεγαλοσπηλαιώτισσας, έργο που αποδίδεται στον Ευαγγελιστή Λουκά, κειμήλια της Ελληνικής Επανάστασης, χειρόγραφα, ενώ σε ειδικό παρεκκλήσιο φυλάσσονται, λειψανοθήκες με οστά πολλών Αγίων και οι κάρες των ιδρυτών της Μονής.

Η Ιερή Εικόνα της Παναγίας της Μεγαλοσπηλαιώτισσας/Credits: wikimedia commons

«Θρησκευτικά τρόπαια»

Τα εκατοντάδες μοναστήρια ανά την Ελλάδα δεν είναι μόνο φάροι πνευματικής αναζήτησης αλλά και θησαυροφυλάκια ανεκτίμητων έργων τέχνης. Βυζαντινές εικόνες, λειτουργικά σκεύη και ιερά λείψανα βρίσκονται στο στόχαστρο διεθνών κυκλωμάτων αρχαιοκαπηλίας, καθώς σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης υπάρχει η τάση πλούσιοι άνθρωποι να αποκτούν στη «μαύρη αγορά» ιερά λείψανα Αγίων, αλλά και σπάνια θρησκευτικά σκεύη.

Ιερά λείψανα, πολύτιμες εικόνες, δισκοπότηρα, καντήλια, ιερά άμφια όλα έχουν τιμή και όλα είναι «εμπορεύσιμα» στους σκοτεινούς διαδρόμους του παράνομου εμπορίου αρχαιοτήτων.

Η πιο διακεκριμένη υπόθεση ληστείας ιερών λειψάνων στην Ελλάδα είναι η κλοπή της τίμιας κάρας της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας τον Απρίλιο του 2012 από την ομώνυμη Μονή στη Χαλκιδική. Το 2006 Ρουμάνοι αρχαιοκάπηλοι είχαν κλέψει μια εικόνα της Παναγίας, τεράστιας θρησκευτικής και αρχαιολογικής αξίας από τη Μονή Παναγίας Έλωνας στο Λεωνίδιο, επιχειρώντας να την πουλήσουν σε διεθνή κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας. Το κειμήλιο τελικά βρέθηκε μετά από 38 ημέρες και επιστράφηκε στο μοναστήρι.