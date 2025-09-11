Κλοπή στο Μέγα Σπήλαιο: Η ώρα των απολογιών για τις ανίερες αγοραπωλησίες

Έφτασε η ώρα των απολογιών για τους εμπλεκόμενους στο κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας με επίκεντρο τη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι συλληφθέντες για την υπόθεση απόπειρας πώλησης βυζαντινών εικόνων και δύο Ευαγγελίων.

Η αστυνομία έχει περάσει χειροπέδες στον ηγούμενο της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου και σε τέσσερα ακόμη άτομα, μεταξύ των οποίων ένας άνδρας που πουλούσε αρχαία νομίσματα, ένα ζευγάρι και ο μεσάζων της υπόθεσης.

Την Τρίτη (9/9) οδηγήθηκαν στην εισαγγελία Κορίνθου και ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα Πέμπτη. Aσκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, που είναι κακούργημα, υπεξαίρεση και παράλειψη δήλωσης μνημείου, κατοχή και εμπορία.

Όσον αφορά τον ηγούμενο της Μονής, αυτός ήταν στο στόχαστρο των αρχών πολύ καιρό πριν και συγκεκριμένα τα δυο τελευταία χρόνια.

Μιλούσαν συνθηματικά

Τα μέλη του κυκλώματος ήταν ιδιαίτερα προσεκτικά στις τηλεφωνικές επικοινωνίες τους. Όσον αφορά τις συναντήσεις τους, αυτές λάμβαναν χώρα, σε ερημικούς δρόμους, σε μοναχικά εστιατόρια ή καφέ και στο Μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου.

Οι «ιερές μπίζνες» αποκαλύφθηκαν έπειτα από έρευνα του ελληνικού FBI. Aστυνομικός, εμφανίστηκε ως υποψήφιoς πελάτης, προσέγγισε τον Ηγούμενο και τον έπεισε πως θέλει να αγοράσει τις εικόνες. Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω ο Ηγούμενος και ακόμη ένας μοναχός που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, στα Καλάβρυτα, ζητούσε το ποσό των 200.000 ευρώ για 17 βυζαντινές εικόνες, καθώς και για δύο σπάνια Ευαγγέλια, χρονολογημένα από το 1737 και το 1761.

Όλοι αυτοί οι θησαυροί βγήκαν όπως όλα δείχνουν «μπιρ παρά» για πώληση, οι μυστικοί αστυνομικοί άκουσαν ένα ποσό γύρω στα 200.000 ευρώ όμως όπως λέει ο εκτιμητής το ποσό φτάνει τα 300.000 ευρώ.

Κάνουν απογραφή στα κειμήλια του Μεγάλου Σπηλαίου

Η προσπάθεια της σπείρας με την εμπλοκή και του Ηγούμενου της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου να πουλήσουν κειμήλια που ανήκαν στο μοναστήρι έχει θέσει σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» τόσο τη Μητρόπολη Καλαβρύτων, όσο και το υπουργείο Πολιτισμού. Μητρόπολη και Αρχαιολογική Υπηρεσία ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε επίσημη καταγραφή των κειμηλίων της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα. Οι υπεύθυνοι της Μητρόπολης θέλουν να διαπιστώσουν εάν τα αντικείμενα προς πώληση που διέθετε το κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας ανήκουν στην περιουσία της μονής στα Καλάβρυτα.