Μέγα Σπήλαιο: Στον Εισαγγελέα ο Ηγούμενος-Τον έθεσε σε αργία η Μητρόπολη

Το κατώφλι του εισαγγελέα στην Κόρινθο πέρασε το απόγευμα της Δευτέρας ο Ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου. Νωρίτερα, το πρωί της Δευτέρας αποκαλύφθηκε ότι ο ίδιος, καθώς και ένας μοναχός, φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση αρχαιοκαπηλίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου στο flash.gr, ο Ηγούμενος ετοιμαζόταν να πουλήσει δύο Ευαγγέλια, που χρονολογούνται από τον 16ο και 17ο αιώνα αλλά και εικόνες, ορισμένες εκ των οποίων προέρχονται από την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Βασίλης Ψωμάς/Intime

Αστυνομικοί του ελληνικού FBI αξιοποίησαν τις πληροφορίες, ήρθαν σε επαφή μαζί του και προσποιούμενοι ενδιαφέρον για εκκλησιαστικά κειμήλια, συμφώνησαν να του δώσουν 200.000 ευρώ για να παραλάβουν 17 θρησκευτικές εικόνες.

Όταν ο ιερέας εμφανίστηκε στο σημείο της συνάντησης, μία γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε για τη συναλλαγή και όταν εξακριβώθηκε πως είχε πάνω του τις εικόνες, ο ηγούμενος βρέθηκε με χειροπέδες.

Τον έθεσε σε αργία η Μητρόπολη

Σε μια παράλληλη -εκκλησιαστική εξέλιξη- η Μητρόπολη Καλαβρύτων έθεσε σε αργία τόσο τον Ηγούμενο όσο και τον μοναχό που φέρεται να εμπλέκονται στην πολύκροτη υπόθεση αρχαιοκαπηλίας.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολη Καλαβρύτων:

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ανακοινώνει ότι, λόγω εκτάκτων αναγκών που αντιμετωπίζει η Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, προβαίνει σε αντικατάσταση των μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού της Μονής (Περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», Παράρτημα αριθ. 13, 1/15-07-1986).

Η νέα σύνθεση του Ηγουμενοσυμβουλίου έχει ως εξής:

· Ηγούμενος και Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος

· Μέλη: ο Μοναχός Βαρνάβας Βαδεβούλης και ο κ. Γεώργιος Μπέσκος, Νομικός Σύμβουλος της Ιεράς Μητροπόλεως και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας.

Η Ιερά Μητρόπολη καλεί τους πιστούς να στηρίξουν με την προσευχή τους την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σε αυτήν την ιδιαίτερη περίσταση, ευχόμενοι ο Κύριος να ενισχύει και να καθοδηγεί το νέο Ηγουμενοσυμβούλιο στο έργο του.