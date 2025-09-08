Καλάβρυτα: Πώς το ελληνικό FBI «ξεσκέπασε» τις ιερές μπίζνες - Φωτογραφίες με τις εικόνες

Την ώρα που κλιμάκιο του υπουργείου Πολιτισμού ανέλαβε τη φύλαξη και την εκτίμηση των κατασχεθέντων κειμηλίων (σ.σ. δύο ιερά Ευαγγέλια, θρησκευτικές εικόνες και εκκλησιαστικό βιβλίο) που ο ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου στο Καλάβρυτα φέρεται ότι επιχείρησε να πουλήσει σε αρχαιοκάπηλους, τα στοιχεία από την έρευνα του «ελληνικού FBI» είναι εντυπωσιακά.



Είναι χαρακτηριστικό ότι, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και λοιπούς χώρους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 264 νομίσματα, 14 θρησκευτικές εικόνες, 2 Ιερά Ευαγγέλια και θρησκευτικό βιβλίο του 18ου αιώνα, 3 αρχιερατικά εγκόλπια, επαγγελματικό μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων, 2 κυνηγετικά όπλα, 262 κυνηγετικά φυσίγγια, μαχαίρι, 12.810 ευρώ σε μετρητά, χρυσή λίρα, ζυγαριές ακριβείας, 2- οχήματα, 7 κινητά, τάμπλετ, φακός και μεγεθυντικός φακός, 18 φωτογραφίες που απεικονίζουν αρχαία αντικείμενα και πλήθος εγγράφων – σημειώσεων.

Τόσο οι χειρόγραφες σημειώσεις όσο και τα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων γίνονταν «φύλλο και φτερό» για να διαπιστωθούν οι επαφές τους.

O ρόλος των μελών του κυκλώματος

Στη συνέχεια, αφού ολοκλήρωναν την αγοραπωλησία και έπαιρναν στην κατοχή τους τα αρχαία, προέβαιναν στην πώλησή τους, μέσω άγνωστων συνδέσμων της οργάνωσης, στο εξωτερικό. Από τις έρευνες προέκυψε και ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης:

69χρονος είχε αρχηγικό ρόλο, λαμβάνοντας τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τις αγοραπωλησίες και την κοστολόγηση των αρχαιοτήτων, ενώ εμφανιζόταν ως δήθεν εκτιμητής,

59χρονος και 66χρονος, ήταν επιφορτισμένοι με την εύρεση ατόμων που κατείχαν αρχαία αντικείμενα και προτίθεντο να προβούν στην πώληση αυτών, ενώ ο δεύτερος προέβαινε και σε αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές,

3 άτομα (39, 63 και 64 ετών) ήταν κάτοχοι αρχαίων αντικειμένων, (Ευαγγέλια, αρχαία βιβλία και νομίσματα και βυζαντινές εικόνες), τα οποία είχαν συμφωνήσει να πωλήσουν στα έτερα μέλη. Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω 63χρονος τυγχάνει Ηγούμενος Ιεράς Μονής της Αχαΐας, ενώ ο 39χρονος ιερομόναχος της ίδιας Μονής.

Τα κατασχεθέντα αρχαία νομίσματα θα παραδοθούν στο Νομισματικό Μουσείο, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δείτε φωτογραφίες:

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Τον έθεσε σε αργία η Μητρόπολη

Σε μια παράλληλη -εκκλησιαστική εξέλιξη- η Μητρόπολη Καλαβρύτων έθεσε σε αργία τόσο τον Ηγούμενο όσο και τον μοναχό που φέρεται να εμπλέκονται στην πολύκροτη υπόθεση αρχαιοκαπηλίας.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολη Καλαβρύτων:

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ανακοινώνει ότι, λόγω εκτάκτων αναγκών που αντιμετωπίζει η Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, προβαίνει σε αντικατάσταση των μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού της Μονής (Περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», Παράρτημα αριθ. 13, 1/15-07-1986).

Η νέα σύνθεση του Ηγουμενοσυμβουλίου έχει ως εξής:

· Ηγούμενος και Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος

· Μέλη: ο Μοναχός Βαρνάβας Βαδεβούλης και ο κ. Γεώργιος Μπέσκος, Νομικός Σύμβουλος της Ιεράς Μητροπόλεως και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας.

Η Ιερά Μητρόπολη καλεί τους πιστούς να στηρίξουν με την προσευχή τους την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σε αυτήν την ιδιαίτερη περίσταση, ευχόμενοι ο Κύριος να ενισχύει και να καθοδηγεί το νέο Ηγουμενοσυμβούλιο στο έργο του.