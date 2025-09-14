«Ιερές μπίζνες» στη Μονή Καλαβρύτων: Ευαγγέλιο από την Επανάσταση θα πουλούσε ο Ηγούμενος

Αν και οι κατηγορούμενοι παραμένουν προφυλακισμένοι για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας που φαίνεται πως δρούσε εντός της Μονής Μέγα Σπηλαίου, οι αποκαλύψεις δεν σταματούν. Το αντίθετο μάλιστα, παίρνουν μορφή «χιονοστιβάδας».

Και οι έξι κατηγορούνται για το κακούργημα της διεύθυνσης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, ενώ αρνούνται τις κατηγορίες. Μάλιστα ο μέχρι πρότινος Ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου ενώπιων ανακριτή μεταξύ άλλων, φέρεται να επανέλαβε τον ισχυρισμό του πως τα ιερά ευαγγέλια και οι εικόνες που κατασχέθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία αποτελούσαν μέρος προσωπικής συλλογής.

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ πέρα από τις 17 αρχαίες εικόνες και τα νομίσματα που ετοιμάζονταν να πουλήσουν τα μέλη της φερόμενης οργάνωσης, υπήρχαν και δύο σπάνια Ευαγγέλια, εκ των οποίων το ένα συνδέεται με την Επανάσταση του 1821. Ήταν αυτό στο οποίο ορκίζονταν οι οπλαρχηγοί. Οι φερόμενοι ως δράστες – ανάμεσά τους και ο ηγούμενος – σχεδίαζαν να το πουλήσουν έναντι 200.000 ευρώ.

Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί κάποιους από τους κατηγορούμενους, μιλώντας στην ίδια εκπομπή ανέφερε πως οι εντολείς του δεν έχουν καμία σχέση με την εγκληματική οργάνωση και δεν προσπάθησαν ποτέ να πουλήσουν τίποτα.

«Αυτά τα αντικείμενα που βρέθηκαν στην κατοχή τους εντός της Μονης και σε χώρο προστατευμένο ήταν αντικείμενα που είχαν περιέλθει στους ίδιους από δωρεές, δεν ήταν εκκλησιαστική περιουσία ου. Ένα Ευαγγέλιο που βρέθηκε στην κατοχή του εντολέα μου ήταν δώρο από άλλο μοναχό που ήταν πνευματικός του για χρόνια» ανάφερε μεταξύ άλλων ο συνήγορος υπεράσπισης κ. Χρονόπουλος.

Υπενθυμίζεται πως το ελληνικό FBI «ξεσκέπασε» τις ιερές «μπίζνες» και οδήγησε στη σύλληψη του ηγούμενου έπειτα από επιχείρηση κατά την οποία μια γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων.

Δείτε το βίντεο:

Άφαντο το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος

Την ίδια ώρα οι Αρχές «χτενίζουν» τα χωράφια γύρω από τη Μονή για να εντοπίσουν και το μπρούτζινο άγαλμα, της θεάς Αρτέμιδος ύψους περίπου 2 μέτρων το οποίο ο Ηγούμενος φέρεται να είχε στην κατοχή του και ήθελε να βγάλει στο «σφυρί» έναντι 10 εκατ. ευρώ.

Οι έρευνες που επικεντρώνονται στο ιερό της Θεάς Αρτέμιδος στους Αρχαίους Λουσούς γίνονται παρουσία εισαγγελέα και εκπροσώπου του ΥΠΠΟ. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν στο συγκεκριμένο σημείο το χάλκινο άγαλμα που ανέφερε κατά τις συνομιλίες του με αστυνομικό ο Ηγούμενος της μονής Μεγάλου Σπηλαίου κατά την προσπάθειά του να πωλήσει δεκάδες βυζαντινές εικόνες και δύο σπάνια Ευαγγέλια.