Μέγα Σπήλαιο: Τι ισχυρίστηκε ο ηγούμενος στην απολογία του – Άφαντο το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος

Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο ηγούμενος, ένας μοναχός και ακόμη τέσσερα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στις «ιερές» μπίζνες στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα, που προσπαθούσε να πουλήσει κειμήλια της Μονής, τεράστιας αξίας.

Από την πόρτα του δικαστικού μεγάρου Κορίνθου βγήκαν τα μεσάνυχτα μετά από 13 ώρες απολογία οι έξι συλληφθέντες για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας. Κρίθηκαν όλοι προφυλακιστέοι. Όλοι τους κατηγορούνται για το κακούργημα της διεύθυνσης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση ενώ αρνούνται τις κατηγορίες.

Ο μέχρι πρότινος Ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου ενώπιων ανακριτή μεταξύ άλλων, φέρεται να επανέλαβε τον ισχυρισμό του πως τα ιερά ευαγγέλια και οι εικόνες που κατασχέθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία αποτελούσαν μέρος προσωπικής συλλογής.

«Τα αντικείμενα βρέθηκαν νομίμως στην κατοχή μου. Προέρχονται από συλλογή που είχα παραλείψει να δηλώσω. Δεν υπάρχει θέμα αγοραπωλησίας», ισχυρίστηκε ο ηγούμενος.

«Τα αντικείμενα βρέθηκαν εντός της Μονής σε ιδιωτικούς χώρους και δεν αποτελούσαν εκκλησιαστική περιουσία, αλλά προσωπικά αντικείμενα που περιήλθαν από οικογενειακές δωρεές και είχαν συναισθηματική αξία. Τυχόν παράλειψη δήλωσης και καταγραφής τους δεν έγινε από δόλο», ανέφερε ο μοναχός.

«Ήταν όλα προσωπικά αντικείμενα με συναισθηματική αξία, δεν ήταν περιουσία της Μονής, ούτε καν γενικότερα της εκκλησίας. Δεν υπήρχε κάποιος σκοπός περαιτέρω διάθεση και δεν χρειάστηκε ή αμέλησαν να τα δηλώσουν όχι δολίως», σημείωσε ο δικηγόρος του μοναχού, Βασίλης Χρονόπουλος.

Εντατικές έρευνες για το χάλκινο άγαλμα

Την ίδια ώρα οι Αρχές «χτενίζουν» τα χωράφια γύρω από τη Μονή για να εντοπίσουν το μπρούτζινο άγαλμα ύψους περίπου 2 μέτρων το οποίο ο Ηγούμενος φέρεται να είχε στην κατοχή του και ήθελε να βγάλει στο «σφυρί» έναντι 10 εκατ. ευρώ.

Στη φωτογραφία που αποκαλύπτει η ΕΡΤ φαίνεται το σημείο κοντά στο ιερό της Θεάς Αρτέμιδος στους Αρχαίους Λουσούς όπου έγιναν έρευνες παρουσία εισαγγελέα και εκπροσώπου του ΥΠΠΟ.

Οι αστυνομικοί αναζήτησαν στο συγκεκριμένο σημείο το χάλκινο άγαλμα που ανέφερε κατά τις συνομιλίες του με αστυνομικό ο Ηγούμενος της μονής Μεγάλου Σπηλαίου κατά την προσπάθειά του να πωλήσει δεκάδες βυζαντινές εικόνες και δύο σπάνια Ευαγγέλια.