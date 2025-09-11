Μέγα Σπήλαιο: Προφυλακιστέοι ο ηγούμενος κι άλλοι 5 συλληφθέντες

Στη φυλακή οδηγούνται ο ηγούμενος και ακόμη πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στο Μέγα Σπήλαιο.

Μετά τη μαραθώνια απολογία τους, που ξεκίνησε στις 11 το πρωί και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα και οι έξι κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η ηγούμενος, μεταξύ άλλων, φέρεται να επανέλαβε τον ισχυρισμό του πως τα ιερά ευαγγέλια και οι εικόνες που κατασχέθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία αποτελούσαν μέρος προσωπικής συλλογής.