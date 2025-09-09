Δικηγόρος ηγούμενου Μέγα Σπηλαίου στο Action24: «Αν ευσταθούν οι κατηγορίες θα παραιτηθώ»

Κατηγορηματικός όσον αφορά τη στάση που θα κρατήσει ο ίδιος στην υπόθεση εμπλοκής του ηγούμενου της Μονής του Μέγα Σπηλαίου στα Καλάβρυτα σε επιχείρηση αγοραπωλησίας ιερών κειμηλίων, ήταν ο δικηγόρος του, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος. Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «ACTION Τώρα» του Action24, είπε με έμφαση ότι αν ευσταθούν οι κατηγορίες και ο ηγούμενος μετείχε εν γνώσει του στο κύκλωμα, εκείνος θα υποβάλει την παραίτησή του από την υπεράσπισή του.

Μάλιστα, ο κ. Θεοδωρόπουλος ήταν ιδιαιτέρως παραστατικός, κρατώντας μια εικόνα της Παναγίας από το Μέγα Σπήλαιο και λέγοντας: «Σ' αυτή την εικόνα έχουν χύσει αίμα, δάκρυα, πίστη οι Έλληνες. Αν ισχύει αυτό το πράγμα σε αυτές τις εικόνες, εγώ θα παραιτηθώ». Έσπευσε, πάντως, να διευκρινίσει πως είναι διαφορετικό αν ο ηγούμενος μετείχε εν αγνοία του ή εν γνώση του στην εγκληματική οργάνωση. «Αν είναι εν γνώση του και τα στοιχεία της δικογραφίας αποδείξουν ότι όντως μετείχε ενεργώς, τότε ο ρόλος μου ως δικηγόρος δεν υφίσταται και θα παραιτηθώ της υποθέσεως».

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για το Flash.gr, ο ηγούμενος ετοιμαζόταν να πουλήσει δύο Ευαγγέλια, που χρονολογούνται από τον 16ο και 17ο αιώνα αλλά και εικόνες, ορισμένες εκ των οποίων προέρχονται από την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Αστυνομικοί του ελληνικού FBI αξιοποίησαν τις πληροφορίες, ήρθαν σε επαφή μαζί του και προσποιούμενοι ενδιαφέρον για εκκλησιαστικά κειμήλια, συμφώνησαν να του δώσουν 200.000 ευρώ για να παραλάβουν 17 θρησκευτικές εικόνες.



Όταν ο ιερέας πήγε στο σημείο συνάντησης, μία γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε για τη συναλλαγή και όταν εξακριβώθηκε πως είχε πάνω του τις εικόνες, ο ηγούμενος βρέθηκε με χειροπέδες.

Τα στοιχεία από την έρευνα είναι εντυπωσιακά.



Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και λοιπούς χώρους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 264 νομίσματα, 14 θρησκευτικές εικόνες, 2 Ιερά Ευαγγέλια και θρησκευτικό βιβλίο του 18ου αιώνα, 3 αρχιερατικά εγκόλπια, επαγγελματικό μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων, 2 κυνηγετικά όπλα, 262 κυνηγετικά φυσίγγια, μαχαίρι, 12.810 ευρώ σε μετρητά, χρυσή λίρα, ζυγαριές ακριβείας, 2- οχήματα, 7 κινητά, τάμπλετ, φακός και μεγεθυντικός φακός, 18 φωτογραφίες που απεικονίζουν αρχαία αντικείμενα και πλήθος εγγράφων – σημειώσεων.



Τόσο οι χειρόγραφες σημειώσεις όσο και τα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων γίνονται «φύλλο και φτερό» για να διαπιστωθούν οι επαφές τους.