Καλάβρυτα: Αναζητείται άγαλμα της Αρτέμιδος που θα πουλούσε ο ηγούμενος για 10 εκατομμύρια ευρώ

Σε χωράφια των Καλαβρύτων ψάχνουν οι αρχές ένα μπρούτζινο άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος, το οποίο ο σκόπευε να πουλήσει ο ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου.

Το άγαλμα έχει ύψος 1,80 μ. Και κοστολογείται από τον ηγούμενο στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Το χωράφι, στο οποίο είναι κρυμμένο το άγαλμα, βρίσκεται γύρω από τη Μονή, γι’ αυτό από το πρωί της Τρίτης (9/9) το ελληνικό FBI «χτενίζει» την περιοχή.

Η πληροφορία για το άγαλμα ανακτήθηκε μέσω των διαπραγματεύσεων για τις βυζαντινές εικόνες και τα δύο Ευαγγέλια με τους αστυνομικούς που υποδύονταν τους αγοραστές. Υπήρχε μάλιστα και κατάλογος για όλα αυτά τα κειμήλια.

Πώς το ελληνικό FBI «ξεσκέπασε» τις ιερές μπίζνες

Είναι χαρακτηριστικό ότι, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν συμφωνα με το ρεπορτάζ του flash.gr και του Κώστα Παπαδόπουλου σε οικίες και λοιπούς χώρους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 264 νομίσματα, 14 θρησκευτικές εικόνες, 2 Ιερά Ευαγγέλια και θρησκευτικό βιβλίο του 18ου αιώνα, 3 αρχιερατικά εγκόλπια, επαγγελματικό μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων, 2 κυνηγετικά όπλα, 262 κυνηγετικά φυσίγγια, μαχαίρι, 12.810 ευρώ σε μετρητά, χρυσή λίρα, ζυγαριές ακριβείας, 2- οχήματα, 7 κινητά, τάμπλετ, φακός και μεγεθυντικός φακός, 18 φωτογραφίες που απεικονίζουν αρχαία αντικείμενα και πλήθος εγγράφων – σημειώσεων.

Τόσο οι χειρόγραφες σημειώσεις όσο και τα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων γίνονταν «φύλλο και φτερό» για να διαπιστωθούν οι επαφές τους.

O ρόλος των μελών του κυκλώματος

Στη συνέχεια, αφού ολοκλήρωναν την αγοραπωλησία και έπαιρναν στην κατοχή τους τα αρχαία, προέβαιναν στην πώλησή τους, μέσω άγνωστων συνδέσμων της οργάνωσης, στο εξωτερικό. Από τις έρευνες προέκυψε και ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης:

69χρονος είχε αρχηγικό ρόλο, λαμβάνοντας τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τις αγοραπωλησίες και την κοστολόγηση των αρχαιοτήτων, ενώ εμφανιζόταν ως δήθεν εκτιμητής,

59χρονος και 66χρονος, ήταν επιφορτισμένοι με την εύρεση ατόμων που κατείχαν αρχαία αντικείμενα και προτίθεντο να προβούν στην πώληση αυτών, ενώ ο δεύτερος προέβαινε και σε αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές,

3 άτομα (39, 63 και 64 ετών) ήταν κάτοχοι αρχαίων αντικειμένων, (Ευαγγέλια, αρχαία βιβλία και νομίσματα και βυζαντινές εικόνες), τα οποία είχαν συμφωνήσει να πωλήσουν στα έτερα μέλη. Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω 63χρονος τυγχάνει Ηγούμενος Ιεράς Μονής της Αχαΐας, ενώ ο 39χρονος ιερομόναχος της ίδιας Μονής.

Τα κατασχεθέντα αρχαία νομίσματα θα παραδοθούν στο Νομισματικό Μουσείο, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.