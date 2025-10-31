Προσπάθησαν να κλέψουν αρχαία από τους Δελφούς - Συνελήφθησαν δύο Πολωνοί τουρίστες

Στο στόχαστρο των δύο Πολωνών τουριστών, ηλικίας 42 και 31 ετών, βρέθηκαν αρχαία ευρήματα στους Δελφούς. Οι δύο άνδρες, το πρωί της Παρασκευής (31/10), εισήλθαν παράνομα στον αρχαιολογικό χώρο από την είσοδο του νεκροταφείου, με σκοπό, όπως καταγγέλθηκε, την κλοπή.

Περίπου στις 10:00, οι φύλακες του αρχαιολογικού χώρου ενημέρωσαν την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας, Αθανασία Ψάλτη, ότι δύο αλλοδαποί είχαν μπει χωρίς εισιτήριο και αρνούνταν να υποβληθούν σε έλεγχο. Όταν τους ζητήθηκε να ανοίξουν τα σακίδιά τους, μόνο ο 31χρονος συμμορφώθηκε.

Σύμφωνα με την κα Ψάλτη, μέσα στο σακίδιο του νεότερου άνδρα εντοπίστηκε –έστω και για λίγα δευτερόλεπτα– ένα αντικείμενο που έμοιαζε με μεγάλη αρχαία πέτρα. Εκείνη τη στιγμή, ο 42χρονος, που αρνήθηκε να ανοίξει το δικό του σακίδιο, απώθησε τη 50χρονη φύλακα και οι δύο άνδρες τράπηκαν σε φυγή από την ανοιχτή είσοδο, χρησιμοποιώντας ένα λευκό ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο.



Το όχημα εντοπίστηκε λίγο αργότερα, ύστερα από κινητοποίηση της αστυνομίας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Τροχαίας, της ομάδας ΔΙΑΣ και της Δίωξης Εγκλημάτων Λιβαδειάς, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Εναντίον της Εθνικής Κληρονομιάς Άμφισσας. Οι δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν στο Λιβάδι Παρνασσού.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή, άσκηση βίας κατά υπαλλήλων και παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς. Κατασχέθηκε επίσης το επίμαχο σακίδιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, η αρχαία πέτρα που είδε η προϊσταμένη δεν βρέθηκε ούτε μέσα στο σακίδιο ούτε στο αυτοκίνητο, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι δράστες να την έκρυψαν ή να την ξεφορτώθηκαν κατά τη διαφυγή τους.

Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άμφισσας.