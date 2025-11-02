27 κλοπές σε σπίτια, 8 πόλεις και λεία 64.000 ευρώ: Η δράση της σπείρας που εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ

Τρεις άνδρες και μια γυναίκα συνελήφθησαν έπειτα από επιχείρηση της Αστυνομίας, καθώς κατηγορούνται για κλοπές σε μια σειρά από περιοχές της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, την εγκληματική οργάνωση εξάρθρωσαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, με τα μέλη της να έχουν εμπλακεί σε μια ληστεία και 27 κλοπές.

Μετά την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπραξαν από τον Αύγουστο του 2024 έως τον περασμένο Οκτώβριο μία ληστεία και 27 κλοπές, σε σπίτια κυρίως ηλικιωμένων, με την μέθοδο της απασχόλησης.

Σε ποιες περιοχές είχαν δράσει

Οι συλληφθέντες έδρασαν σε Πάτρα, Αγρίνιο, Κόρινθο, Θήβα, Χαλκίδα, Λαμία, Άργος και Καρδίτσα, αφαιρώντας από τα θύματά τους χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή, η αξία των οποίων υπερβαίνει τις 64.000 ευρώ.

Όσον αφορά στην υπόθεση της ληστείας, οι δυο από τους κατηγορούμενους, φορώντας μάσκες, εισέβαλαν στις 10 Οκτωβρίου στο σπίτι ηλικιωμένης στην Λαμία, και ασκώντας σωματική βία στην γυναίκα, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λιβαδειάς, ενώ η Ασφάλεια Πατρών συνεχίζει τις έρευνες, προκειμένου να διακριβωθεί η συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.