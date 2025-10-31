Λούβρο: Οι κλέφτες επιχείρησαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο Darknet, λέει εταιρεία ασφαλείας

Δώδεκα μέρες μετά την κλοπή κοσμημάτων από το μουσείο του Λούβρου, μια ισραηλινή εταιρεία ασφαλείας έκανε γνωστό ότι οι κλέφτες επικοινώνησαν μαζί της προτείνοντας να διαπραγματευτούν κρυφά την πώληση των κλεμμένων κοσμημάτων μέσω του darknet.

Η CGI Group, μια ισραηλινή εταιρεία ασφαλείας, δήλωσε ότι η διοίκηση του Λούβρου αγνόησε την πρόταση, ακόμη και αφού οι κλέφτες παρείχαν εμφανή αποδείξεις ότι είχαν στην κατοχή τους μερικά από τα κλεμμένα κοσμήματα.

Η εταιρεία δήλωσε ότι οι κλέφτες ζήτησαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για τα αντικείμενα. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, εν τω μεταξύ, ανέφεραν ότι οι αρχές συνέλαβαν πέντε επιπλέον υπόπτους, αλλά τα κλεμμένα κοσμήματα παραμένουν αγνοούμενα

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της CGI Group, Tzvika Naveh, η εταιρεία έλαβε ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα μέσω της ιστοσελίδας της πέντε ημέρες μετά τη ληστεία της 19ης Οκτωβρίου από ένα άτομο που ισχυριζόταν ότι εκπροσωπούσε τους κλέφτες. «Προσφέρθηκε να διαπραγματευτεί μαζί μας στο darknet για την αγορά των κλεμμένων κοσμημάτων, περιορίζοντας την επαφή σε μόλις 24 ώρες», δήλωσε ο Naveh.

Επικρίσεις για τη διοίκηση του Λούβρου

Η εταιρεία πραγματοποίησε μια σειρά από κρυπτογραφημένες συνομιλίες με τον εκπρόσωπο και έλαβε ενδείξεις ότι όντως κατείχε τουλάχιστον μερικά από τα κλεμμένα αντικείμενα, είπε ο Naveh. «Ήταν σε φυγή και έπρεπε να ξεφορτωθούν γρήγορα τη λεία», πρόσθεσε. Η εταιρεία δήλωσε ότι διαβίβασε τις πληροφορίες στον πελάτη που την προσέλαβε, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε τη διοίκηση του Λούβρου.

Ο Naveh επέκρινε το μουσείο για την έλλειψη ανταπόκρισης επί έξι ημέρες. «Χάσαμε την αξιοπιστία μας απέναντι στους κλέφτες και το Λούβρο έχασε μια πραγματική ευκαιρία να ανακτήσει τα κοσμήματα», είπε. «Δυστυχώς, φαίνεται ότι το εγώ και η διστακτικότητα έπαιξαν ρόλο».

Ο Naveh είπε ότι είχε προειδοποιήσει μήνες νωρίτερα, σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Il Tempo, για συζητήσεις στο darknet που υποδείκνυαν σχέδια για ληστεία στο Λούβρο, με πιθανό στόχο τη «Μόνα Λίζα».

Όπως μεταδίδει το Ynet, το Μουσείο του Λούβρου αρνήθηκε οποιαδήποτε άμεση επαφή με την CGI Group. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μέσω του ιταλικού υποκαταστήματός της και ότι πιθανότατα είχε συμβληθεί με μια ασφαλιστική εταιρεία που συνεργάζεται με το μουσείο.

Στη ληστεία της 19ης Οκτωβρίου, μασκοφόροι διαρρήκτες εισέβαλαν στην Αίθουσα του Απόλλωνα του Λούβρου και έκλεψαν κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα, συμπεριλαμβανομένων κομματιών που ανήκαν στην αυτοκράτειρα Ευγενία και στην αυτοκράτειρα Μαρία Λουίζα. Τα αντικείμενα έχουν αξία άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί κατά τη διάρκεια της κλοπής. Οι γαλλικές αρχές ανέφεραν ότι αρχικά συνελήφθησαν δύο ύποπτοι, ο ένας στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle στο Παρίσι, καθώς προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πτήση προς την Αλγερία, και ο άλλος αργότερα στην περιοχή του Παρισιού.