Λούβρο: Μικροαπατεώνες και όχι οργανωμένο έγκλημα βλέπουν οι Αρχές πίσω από την κλοπή

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται τουλάχιστον 7 άτομα τα οποία κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στη θρασύτατη ληστεία στο Λούβρο όπου 8 κοσμήματα της συλλογής του Ναπολέοντα έκαναν φτερά στις 18 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με δηλώσεις της εισαγγελέως του Παρισιού, Λορ Μπεκό, οι δράστες δεν φαίνεται να είναι μέλη του οργανωμένου εγκλήματος αλλά μικροαπατεώνες. «Δεν πρόκειται για καθημερινή εγκληματικότητα... αλλά είναι ένα είδος εγκληματικότητας που γενικά δεν συνδέουμε με τα ανώτερα κλιμάκια του οργανωμένου εγκλήματος», δήλωσε η Μπεκό, στον ραδιοφωνικό σταθμό franceinfo την Κυριακή 02/11.

Το προφίλ των κακοποιών

Οι τέσσερις συλληφθέντες, συμπεριλαμβανομένης της κοπέλας ενός από τους ύποπτους ληστές, δεν έχουν το κλασικό προφίλ επαγγελματιών ληστών που ανήκουν στο οργανωμένο έγκλημα με την αστυνομία να μην τους θεωρεί ικανούς να εκτελούν πολύπλοκες επιχειρήσεις.

«Αυτοί είναι σαφώς ντόπιοι. Όλοι ζουν λίγο-πολύ στο Σεν-Σεν-Ντενί», είπε η Μπεκό, αναφερόμενη στην περιοχή χαμηλού εισοδήματος βόρεια του Παρισιού.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέ δήλωσε στην γαλλική εφημερίδα Le Parisien ότι πιστεύει πως ο μόνος ύποπτος που εξακολουθεί να διαφεύγει της ληστείας ήταν πιθανώς ο οργανωτής της ληστείας.

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης εικάζουν ότι οι ληστές ήταν ερασιτέχνες, καθώς έριξαν το πιο πολύτιμο από τα κοσμήματα - το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, φτιαγμένο από χρυσό, σμαράγδι και διαμάντια. Κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους, άφησαν επίσης εργαλεία, ένα γάντι και άλλα αντικείμενα στο σημείο και δεν πρόλαβαν να βάλουν φωτιά στο αναβατόριο πριν φύγουν.

Μία εβδομάδα μετά την έφοδο, η αστυνομία κατάφερε να συλλάβει τους πρώτους δυο ως υπόπτους για τη διάρρηξη στο Λούβρο - έναν 34χρονο Αλγερινό που ζει στη Γαλλία από το 2010 και έναν 39χρονο που βρισκόταν ήδη υπό δικαστική επιτήρηση για άλλες κλοπές.

Και οι δύο ζουν στο Ομπερβιγιέ, στο βόρειο Παρίσι, και έχουν «ομολογήσει εν μέρει» την εμπλοκή τους, δήλωσε η Μπεκό την περασμένη εβδομάδα.

Δύο ακόμη ύποπτοι, ένας 37χρονος άνδρας και μια 38χρονη γυναίκα, συνελήφθησαν στις 29 Οκτωβρίου.

Άφαντος ο «εγκέφαλος» της διάρρηξης

Η Μπεκό ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ένας 37χρονος άνδρας, μέλος της τετραμελούς ομάδας που πραγματοποίησε τη ληστεία, αναζητείται από τις αστυνομικές Αρχές καθώς δείγμα DNA του βρέθηκε στο κινούμενο φορτηγό.

Ο εν λόγω δράστης έχει στο ενεργητικό του 11 ποινικές καταδίκες για μια σειρά αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένων επικίνδυνης οδήγησης, διακεκριμένης κλοπής και απόπειρας διάρρηξης σε αυτόματο μηχάνημα ανάληψης χρημάτων.

Πρόσθεσε ότι διατηρούσε σχέση με την 38χρονη γυναίκα και ότι έχουν μαζί παιδιά, και ότι αυτός και ένας από τους δύο άλλους συλληφθέντες άνδρες είχαν καταδικαστεί για την ίδια ληστεία το 2015.