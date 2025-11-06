Κλοπή στο Λούβρο: YouTuber και πρώην φύλακας του κέντρου Πομπιντού ο ένας συλληφθέντας

Παθιασμένος YouTuber και λάτρης των γρήγορων μοτοσικλετών είναι ένας εκ των επτά συλληφθέντων για τη μεγαλειώδη κλοπή στο Λούβρο στις 18 Οκτωβρίου όπου ιστορικά κοσμήματα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ κλάπηκαν με θεαματικό τρόπο.

Ο 39χρονος Abdoulaye N συνελήφθη από τις γαλλικές αστυνομικές Αρχές πριν από μερικές ημέρες και κατηγορείται ότι έλαβε μέρος στην «κλοπή του αιώνα» όπως έχει χαρακτηριστεί από τα μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, αναφέρεται ότι μετά από ενδελεχείς έρευνες, το DNA του βρέθηκε σε μία από τις προθήκες αλλά και σε αντικείμενα που εγκαταλείφθηκαν στο σημείο.

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, ο 39χρονος είχε εργαστεί μεταξύ άλλων και ως φύλακας στο διάσημο κέντρο Πομπιντού κάτι που φαίνεται να βοήθησε ώστε να υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη φύλαξη ενός μουσείου.

«Διάσημος» στα social και στις Αρχές

Ο 39χρονος είχε πλούσια δράση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς διατηρούσε σελίδα στο Youtube, στο ikTok και το Instagram με το προσωνύμιο «Doudou Cross Bitume» και είχε ως σύνθημά του τη φράση «Toujours plus près du bitume» (πάντα πιο κοντά στην άσφαλτο).

Σε αρκετά βίντεο ο ίδιος επιδείκνυε τις ικανότητές του πάνω σε μοτοσικλέτες σε δρόμους του Παρισιού αλλά και του Ομπερβιλιέ (μια συνοικία έξω από τη γαλλική πρωτεύουσα) κοντά στο στάδιο Stade de France.

Παράλληλα, ο «Doudou Cross Bitume» εμφανιζόταν σε βίντεο να οδηγεί μια Yamaha TMax, η οποία σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές χρησιμοποιήθηκε στην απόδραση των κλεφτών μετά την ιστορική κλοπή στο Μουσείο.

Σύμφωνα με τη Le Parisien, ο 39χρόνος είχε εργαστεί, εκτός από το Κέντρο Πομπιντού, και σε ιδιωτικές εταιρείες όπως logistics UPS και την Toys R Us.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές, ο κατηγορούμενος δεν ήταν τελείως άγνωστος αφού στο παρελθόν είχε απασχολήσει με τη δράση του. Συγκεκριμένα στο ποινικό του μητρώο αναφέρεται ότι είχε εμπλακεί σε 15 αδικήματα, όπως: κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών, οδήγηση χωρίς άδεια και πρόκληση κινδύνου σε τρίτους. Καταδικάστηκε επίσης για ληστεία κοσμηματοπωλείου το 2014.

Από την πλευρά της, η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό, δήλωσε ότι ο 39χρονος παραδέχτηκε την εμπλοκή έμμεσα την εμπλοκή του στην κλοπή του Λούβρου χωρίς όμως να αποκαλύψει λεπτομέρειες στους αστυνομικούς.

Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη του

Η δίκη του 39χρονου, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στην οργανωμένη κλοπή, για εγκληματική συνωμοσία αλλά και για πρόκληση ζημιών σε δημόσια περιουσία, αναβλήθηκε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου από δικαστήριο στην περιοχή Μπομπινί. Όπως αναφέρθηκε στην ανακοίνωση, οι προϋποθέσεις για μια «γαλήνια» ακροαματική διαδικασία δεν πληρούνται εξαιτίας της «προσοχής που έχει λάβει η υπόθεση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης λόγω των πρόσφατων γεγονότων».

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του 39χρονου κατηγορουμένου, Μαξίμ Καβαγιέ, σημείωσε ότι η υπεράσπισή του θα είναι «εξαιρετικά προσεκτική» όσον αφορά τον «σεβασμό του τεκμηρίου αθωότητας» και θα στοχεύσει στην προστασία των δικαιωμάτων και της ιδιωτικότητας του πελάτη του, παρά την εξαιρετική φύση της υπόθεσης του Λούβρου.